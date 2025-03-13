Российские туристы застряли на Пхукете на лишние семь часов

Серьезная задержка у AZUR Air, которая в начале этой недели произошла на рейсах в Таиланд, продолжает давать о себе знать. Российские туристы, которые должны были вернуться с Пхукета в Пермь сегодня в 20:30, прилетят домой на 7 часов позже. В аэропорту Большое Савино ZF 2964 авиакомпании AZUR Air ждут в 03:50.

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В AZUR Air журналисту TourDom.ru рассказали, что сегодняшняя задержка – это все еще результат корректировок расписания. В понедельник, напомним, в сложную ситуацию попали туристы из Красноярска – их рейс был сдвинут почти на сутки.

Пассажирам пермского рейса, которые сейчас находятся на Пхукете, продлено размещение в гостиницах и предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам.

Если вышеназванная группа туристов получила возможность провести еще один вечер на курорте, то другая пока что его теряет – позже отправится на тайский курорт из Перми рейс ZF 2963. Вылет должен был состояться сегодня в 23:30, но теперь он намечен на завтра в 06:05.