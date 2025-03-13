Цены на туры в Европу из России снизились

Цены на билеты в европейские страны и на туры в этом направлении заметно упали, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян. О снижении стоимости путешествий в Европу в Союзе рассказали в пресс-релизе, с которым ознакомилась «Лента.ру».

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«Весна и осень — лучшее время для посещения Европы, и туристы хорошо это знают. (...) Сейчас мы оцениваем общий рост объемов по Европе примерно в 30 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года», — цитируют в РСТ Вердиян, которая отметила, что глубина бронирований на европейских экскурсионных направлениях достигает сентября-октября.

Она объяснила, что спрос на путешествия в Европу растет по ряду причин, в том числе потому, что туристы устали от пляжного отдыха, а также в связи с тем, что российские путешественники адаптировались к долгой дороге за рубеж.

«Из экскурсионных туров наиболее востребованы программы с посещением Италии, Франции, Испании, чаще всего европейские маршруты начинаются в Милане или Риме. Минимальные программы рассчитаны на 7-8 дней, но могут достигать и 16. Чаще всего люди едут на 10-12 дней, потому что значительную часть времени съедает 15-17-часовой перелет. Минимальная стоимость экскурсионного тура на неделю от 73 тысячи рублей на двоих без перелета, сюда входит размещение, групповые трансферы, завтраки, экскурсии с русскоговорящим гидом. Цены в евро на наземное обслуживание в Европе по сравнению с допандемийным временем практически не изменились», — объяснила

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр заявила о потеплевшем отношении к россиянам в Европе. По ее словам, отельеры Греции, Италии и Франции начали выходить на российский рынок и постепенно продвигать свой продукт.