«Худший пляж в жизни». Россиянка описала отдых на курорте Турции

Российская туристка побывала в Турции и описала отдых на популярном курорте страны фразой «худший пляж в жизни». Впечатлениями от поездки она поделилась с тревел-блогершей Сашей Коноваловой, отзыв девушки опубликован в личном блоге путешественницы на платформе «Дзен».

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Россиянка Кристина впервые полетела на отдых в республику вместе с мужем и ребенком весной 2024 года и попросила турагента подобрать тур по определенным параметрам. Семья хотела остановиться в пятизвездочном отеле на первой береговой линии, с хорошими отзывами, достойным питанием и развитой инфраструктурой для детей.

В итоге девушке предположили путевку в Кемер.

«Как же мы ошиблись с курортом — это худший пляж в жизни, — пожаловалась туристка. — Хотя сам Кемер очень красивый, да и отель классный. Но мы весь отпуск провели у бассейна, потому что дочка все время просилась поплавать, а по камням ходить отказывалась».

Через полгода Кристина приехала на другой турецкий курорт, Сиде, где она и встретилась с путешественницей. Девушка была в восторге от песчаного пляжа с плавным заходом в море, а ее дочь буквально не вылезала из воды.

«Этот отель я уже выбирала внимательно, чтобы больше не испортить отдых всей семье», — отметила россиянка.

Ранее сообщалось, что отдыхавшие в Турции туристы массового отравились поддельным алкоголем, многие из них не выжили. Уточнялось, что в Стамбуле 38 человек получили отравление, из них 26 — иностранные граждане.