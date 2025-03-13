Эксперты назвали дату снятия визового режима между Россией и Китаем

Введение безвизового режима между Россией и Китаем – одна из самых ожидаемых новостей для туристической отрасли обеих стран. Переговоры о полной отмене виз ведутся уже несколько лет, и это может произойти, по прогнозам экспертов, уже к 2026 году. Что это значит для туристов, бизнеса и экономики в целом, рассказывает «ФедералПресс».

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Туристический поток: рост и новые возможности

До пандемии Китай был одним из лидеров по въездному туризму в Россию. В 2019 году страну посетили 1,4 миллиона китайских туристов, но после пандемии эти цифры значительно снизились. В 2024 году, по данным экспертов, в Россию приехало около 580 тысяч китайцев. Однако введение безвизового режима может не только вернуть прежние показатели, но и увеличить поток вдвое.

Основатель одного из туристических агентств Сергей Сагайдаков отмечает, что китайские туристы традиционно любят Россию и отмена виз станет мощным стимулом для роста числа поездок.

«Особенно это касается популярных направлений, таких как Москва, Санкт-Петербург, Байкал, Иркутская область и Приморский край. Кроме того, безвизовый режим упростит транзитные поездки через Китай, что сделает страну более конкурентоспособной по сравнению с другими транспортными хабами, такими как Дубай или Стамбул», – говорит эксперт.

Для россиян Китай также становится все более привлекательным направлением. По словам Сагайдакова, спрос на поездки в Китай стремительно растет, особенно на фоне ограничений на привычные маршруты в Европу. Безвизовый режим для индивидуальных туристов значительно упростит планирование поездок. Путешественники смогут выбирать не только Пекин и Шанхай, но и менее известные, но не менее интересные регионы, такие как горы Хуаншань, монастыри в Утайшане или речные круизы по Яньцзи.

Упрощение визовых процедур: комфорт и экономия

Руководитель международных проектов Любовь Воронина подчеркивает, что текущая визовая ситуация в Китае достаточно сложная. В каждом регионе свои правила въезда, и без визы перемещаться между городами невозможно.

«Хотя некоторые территории, такие как остров Хайнань, уже являются безвизовыми, полная отмена виз станет настоящим прорывом. Это не только увеличит туристический поток, но и сделает поездки более комфортными и доступными», – отмечает Воронина.

Путешественник Альберт Бодокия добавляет, что безвизовый режим избавит туристов от необходимости заранее планировать поездки и подавать документы на визу. Это особенно важно для коротких путешествий, когда решение о поездке принимается спонтанно. Кроме того, отсутствие визовых сборов и риска отказа сделает Китай еще более привлекательным для россиян.

Инфраструктура и вызовы

Однако введение безвизового режима потребует значительных усилий со стороны обеих стран. Как отмечает Альберт Бодокия, пропускная способность пограничных пунктов на Дальнем Востоке пока не рассчитана на миллионы туристов. Долгие очереди на КПП могут свести на нет все преимущества безвизового режима. Поэтому важно не только упростить визовые процедуры, но и модернизировать инфраструктуру.

Основатель бизнес-клуба Михаил Швецов обращает внимание на необходимость развития туристической инфраструктуры в России. Чтобы привлечь состоятельных китайских туристов, важно предлагать высокий уровень сервиса и разнообразные развлечения.

«Особый интерес могут вызвать такие направления, как Казань, Екатеринбург и Новосибирск, а также уникальные маршруты, такие как Транссибирская магистраль», – подчеркивает эксперт.

Экономический эффект

Отмена виз станет важным шагом в укреплении экономических связей между Россией и Китаем. Для российской туристической отрасли это возможность восстановить доковидные показатели и привлечь новых клиентов. Для китайских туристов Россия станет более доступной, особенно с учетом текущего курса рубля.

Кроме того, безвизовый режим может стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в приграничных регионах. Увеличение потока туристов создаст спрос на новые услуги, такие как экскурсии, транспорт и сувениры.

Напомним, ранее блогеры-путешественники из Владивостока рассказали «ФедералПресс», куда можно отправиться в Китай прямым рейсом. Также они дали рекомендации для туристов, которые еду в КНР впервые.