Слетать в мае из Москвы на турецкий курорт обойдется дороже, чем в Таиланд

Турагенты и туристы интересуются, появится ли в летнем сезоне – 2025 больше прямой перевозки из Москвы на курорты Эгейского побережья Турции – в Бодрум и Даламан.

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Они обращают внимание, что стоимость билетов на рейсы «Аэрофлота» в Бодрум на майские праздники очень высока. Например, перелет round trip с 1 по 11 мая в экономклассе обойдется в 128 тыс. руб., и это без провоза багажа.

«Дороже, чем билеты в Бангкок. Их можно купить за 88 тыс.», – сетуют туристы.

Столь высокие тарифы они связывают с недостатком перевозки. «Хочется надеяться, что “Аэрофлот” и другие авиакомпании добавят рейсов, и в связи с возросшей конкуренцией цены скорректируются», предположил подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Редакция TourDom.ru уточнила у туроператоров: запланированные на лето-2025 программы на маршрутах из Москвы на Эгейское побережье по сравнению с сезоном-2024 остаются в силе. Просто многие рейсы начнут выполняться с конца мая – начала июня.

В частности, в первую неделю июня «Аэрофлот» заявил из Шереметьево десять рейсов в неделю в Даламан и девять – в Бодрум. В дальнейшем периодичность вылетов, по данным расписания, увеличится. Туры с этим перелетом формирует туроператор «Библио-Глобус».

Компания Pegas Touristik собирается возить своих туристов из Москвы в Даламан ежедневными рейсами Turkish Airlines и Southwind из Внуково и Шереметьево. Вылеты в Бодрум семь раз в неделю будет выполнять турецкий нацперевозчик.

«По сравнению с прошлым летом объемы не изменились», – пояснила гендиректор туроператора Анна Подгорная.

Anex планирует отправлять туристов из Москвы в Бодрум и Даламан ежедневными рейсами Turkish Airlines. Кроме того, клиентам туроператора доступны вылеты на курорты Эгейского моря на самолетах AZUR Air и Pegasus. Туры можно забронировать также у компании «Интурист».

«Полетная программа из Москвы на Эгейское побережье Турции планируется пока в тех же объемах, что и год назад», – уточнили в туроператоре Fun&Sun.

Компания заявила вылеты в Даламан и Бодрум на ежедневных рейсах Pegasus Airlines. Помимо этого, туристов будут отправлять на курорты самолетами AZUR Air и «Уральских авиалиний».