Туристы удивились отсутствию в продаже билетов Oman Air из Москвы

Туристы с удивлением не обнаружили в системе бронирования авиакомпании Oman Air билетов Москва – Маскат на летние даты. К рейсам перевозчика, возобновленным с 2022 года, многие привыкли. Причем билеты на них покупали не только для отдыха в Омане, но и для использования местного аэропорта в качестве стыковочного по целому ряду туристических маршрутов.

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Сейчас в системе бронирования перевозчика последний из рейсов, доступный для бронирования, запланирован на 25 апреля. Далее вылетов нет. Впрочем, как пояснили журналисту TourDom.ru в российском представительстве перевозчика, об отмене полетной программы речи не идет.

«Пока полетная программа в системе бронирования стоит до мая, летнее расписание уточняется. Мы ждем решения головного офиса Oman Air по количеству рейсов. Ожидаем продолжения программы на лето и ведем переговоры с головным офисом по этому поводу».

В зимнем сезоне – 2024–2025 Oman Air летал по маршруту шесть раз в неделю. Средняя загрузка рейсов составляла порядка 85%. Эти показатели в российском офисе считают дополнительным аргументом для продления полетной программы.