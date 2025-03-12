Стало известно, смогут ли туристы расплачиваться криптовалютой в Таиланде

В условиях невозможности для россиян использовать отечественные банковские карты за границей интерес у туристов вызвали недавние сообщения о том, что с 16 марта в Таиланде можно будет расплачиваться криптовалютами.

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Как выяснилось, с указанной даты финансовый регулятор королевства – Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) – действительно внесла стейблкоины USDT и USDC компании Tether в список одобренных криптомонет. Однако – только для торговли ими на биржах. Это означает лишь то, что такие цифровые активы (как, кстати, и Bitcoin, Ethereum и еще ряд криптовалют, которые и ранее присутствовали в перечне разрешенных SEC. – Ред.) можно будет официально использовать для инвестирования, финансовых операций, но никак не в качестве средства платежей.

«Мне неизвестны примеры, когда какие-либо торговые точки в Таиланде принимали для оплаты криптовалюты», – рассказал порталу TourDom.ru руководитель тайской принимающей компании «Илвес Тур» Виктор Кривенцов.

Специалист обращает внимание на тот факт, что решение по USDT и USDC принято Комиссией по ценным бумагам и биржам. Если бы речь шла об использовании криптомонет в розничной торговле, этим бы занимался другой регулятор – Bank of Thailand. Пока не поступало каких-либо официальных разъяснений по поводу возможности использования для расчетов криптовалют и Управлению по туризму Таиланда (ТАТ), пояснил нам глава службы маркетинга московского офиса этой организации Константин Кинель.

Российские туристы, не имеющие иностранных банковских карт, во время одно-двухнедельного отдыха в Таиланде, как правило, обходятся наличной валютой. Кстати, как недавно убедился при поездке в эту страну корреспондент TourDom.ru, опасения по поводу обмена долларовых купюр старых серий (выпуска до 2006 года) беспочвенны. Во всяком случае, ни с одним случаем отказа в их приеме или занижения курса в каких-либо тайских банках столкнуться не пришлось.