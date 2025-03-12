Туристам пообещали больше рейсов в Турцию, Египет и ОАЭ

Аэропорт Сочи в 2025 году готовится к значительному увеличению числа международных рейсов, сообщил заместитель генерального директора холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов. Основной акцент будет сделан на популярные туристические направления.

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По словам представителя оператора воздушной гавани, традиционно высокий спрос сохраняется на рейсы в Турцию. Ежедневно планируется выполнять до 7–8 вылетов в Стамбул и Анталью, а также добавить два еженедельных рейса в Бодрум. Не менее востребованным остается и Египет, программа полетов туда будет расширена. Кроме того, шесть авиакомпаний готовы выполнять до пяти рейсов в день в Ереван, а также увеличат количество вылетов в грузинские города Тбилиси и Батуми.

Особое внимание уделяется развитию маршрутов на Ближний Восток. Уже с 29 мая авиакомпания Etihad Airways начнет выполнять рейсы в Абу-Даби, а Air Arabia откроет Шарджу. С 27 июня к ним присоединится Jazeera Airways, которая запустит полеты в Кувейт. По словам Александра Никонова, по всем этим направлениям ожидается хорошая загрузка, билеты востребованы.

Общий объем международных перевозок в аэропорту Сочи в 2025 году увеличится на 28%. Наибольший рост прогнозируется на курортных направлениях, среди которых лидерами остаются Египет, Турция и ОАЭ.

Отметим, что в аэропорту Сочи также объявлена масштабная реконструкция. Обновят покрытие ВПП, светосигнальное оборудование, что повысит безопасность взлетов и посадок самолетов.