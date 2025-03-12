Туристам пообещали больше рейсов в Турцию, Египет и ОАЭ

Туристам пообещали больше рейсов из Сочи в Турцию, Египет и ОАЭ
Аэропорт Сочи в 2025 году готовится к значительному увеличению числа международных рейсов, сообщил заместитель генерального директора холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов. Основной акцент будет сделан на популярные туристические направления.
По словам представителя оператора воздушной гавани, традиционно высокий спрос сохраняется на рейсы в Турцию. Ежедневно планируется выполнять до 7–8 вылетов в Стамбул и Анталью, а также добавить два еженедельных рейса в Бодрум. Не менее востребованным остается и Египет, программа полетов туда будет расширена. Кроме того, шесть авиакомпаний готовы выполнять до пяти рейсов в день в Ереван, а также увеличат количество вылетов в грузинские города Тбилиси и Батуми.
Особое внимание уделяется развитию маршрутов на Ближний Восток. Уже с 29 мая авиакомпания Etihad Airways начнет выполнять рейсы в Абу-Даби, а Air Arabia откроет Шарджу. С 27 июня к ним присоединится Jazeera Airways, которая запустит полеты в Кувейт. По словам Александра Никонова, по всем этим направлениям ожидается хорошая загрузка, билеты востребованы.
Общий объем международных перевозок в аэропорту Сочи в 2025 году увеличится на 28%. Наибольший рост прогнозируется на курортных направлениях, среди которых лидерами остаются Египет, Турция и ОАЭ.
Отметим, что в аэропорту Сочи также объявлена масштабная реконструкция. Обновят покрытие ВПП, светосигнальное оборудование, что повысит безопасность взлетов и посадок самолетов.