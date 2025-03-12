Туристка из России незаконно въехала в Таиланд из-за ошибки

Туристка из России, к своему удивлению, смогла попасть в Таиланд, минуя паспортный контроль. Инцидент произошел в аэропорту Краби 8 марта. Пассажиры, прибывшие в королевство из Малайзии рейсом авиакомпании AirAsia АК 868 на Airbus A320, вышли из терминала аэропорта сразу «в город». Об инциденте сообщил телеграм-канал ranarod.

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«Прилетела в Краби из Куала-Лумпура, а документы нигде не проверяли. Может, я что-то не заметила. Штампа нет, будут ли у меня проблемы при выезде?» – спрашивает российская туристка в соцсетях. Девушка прилетела в страну на короткий срок, чтобы обновить визу, поэтому багаж не брала. Она вышла из терминала на автомате и только через несколько часов опомнилась. «Может, нестрашно, что нет штампа, если все равно через два дня улечу из Таиланда», – раздумывала туристка, но все-таки позвонила в аэропорт.

Оказалось, что там уже ищут таких людей «без печатей в паспорте». Пассажиров AirAsia по ошибке доставили в терминал внутренних вылетов. Чтобы соблюсти необходимые формальности, в воздушной гавани предложили «нелегалам» бесплатный трансфер в аэропорт и обратно без отягчающих обстоятельств, связанных с незаконным пересечением границы. Россиянка на тот момент уже находилась на острове Пхи-Пхи-Дон между Пхукетом и провинцией Краби, поэтому аэропорт в индивидуальном порядке заказал ей катер и машину. По словам девушки, сотрудники «сто тысяч раз» извинились, поставили необходимые штампы, после чего ее доставили обратно на курорт.

«Вышло приключение за государственный счет», – иронизирует россиянка.

Другим туристам, которые не хотят тратить время на лишние переезды, она советует сразу по прилете в другую страну задуматься о регистрации.

Очевидно, если пограничный и паспортный контроль не был пройден, у туриста могут возникнуть проблемы во время вылета из страны. В лучшем случае пассажира может ожидать штраф, а в худшем – запрет на въезд.

«Туристам придется доказывать, что отсутствие штампа – не их вина, – отметил юрист Игорь Косицын. – Чтобы такого не произошло, в подобных случаях я бы рекомендовал вернуться в аэропорт самостоятельно и пройти обязательные процедуры».

Ранее TourDom писал, что Таиланд не собирается отменять 60-дневный безвизовый въезд для россиян.