Во сколько туристам обойдется путевка во Вьетнам

Уже через две недели из Хабаровска стартуют прямые рейсы во Вьетнам, которые будут выполняться до осени. Первый вылет запланирован на 24 марта, и жители города активно бронируют туры.

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Спрос на поездки остается высоким – туристы раскупают путевки не только на первый рейс, но и на последующие. При этом билетов на чартеры пока в продаже нет, и туристы могут приобрести только полноценные турпакеты. Стоимость путевки на 13 ночей начинается от 80 тысяч рублей на человека.

«Вьетнам выгодно бронировать заранее ввиду большого спроса и малого числа рейсов», – сообщили в одном из турагентств.

Также можно напрямую вылететь из Владивостока. Например, 12 ночей на двоих взрослых в трехзвездочном отеле в Нячанге с вылетом 11 мая будет стоить чуть больше 170 тысяч рублей, в четырехзвездочном отеле – 181 тысячу рублей. Отдых в люксовом пятизвездочном отеле с такими же вводными будет стоить 190 990 рублей.

Аналити отмечают, что популярность Вьетнама у дальневосточников выросла в связи с тем, что туроператоры отказались от чартерных программ в Таиланд, а полеты туда на регулярных рейсах немного дороже чартеров во Вьетнам.