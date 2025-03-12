Россиянка зашла в супермаркет в Омане и удивилась ценам на продукты

Российская путешественница побывала в Омане, зашла в местный супермаркет и удивилась ценам на продукты. Своей историей она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что минимальная месячная зарплата в этой стране Ближнего Востока составляет около 76 тысяч рублей. При этом, например, греческий салат или большая упаковка испанских оливок в магазине стоят около 200 рублей, килограмм тунца — 500 рублей, а полтора килограмма баклажанов — 80 рублей. А вот яйца, по словам блогерши, оказались дорогими — они продавались почти по 500 рублей за 30 штук.

Россиянка также рассказала, что поесть в местном ресторане в среднем можно примерно на 14 евро (около 1,3 тысячи рублей) с человека.

«Вообще неплохо для страны с такими зарплатами, я считаю», — призналась путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала Оман альтернативой Объединенным Арабским Эмиратам. По ее словам, там можно посмотреть пустыню, крепости, каньоны и оазисы.