Эксперты рассказали о грядущих скидках в отелях Шри-Ланки

Отели Шри-Ланки на майские праздники в 2025 году предлагают россиянам хорошие скидки. Об этом путешественникам Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В компании «Русский Экспресс» рассказали, что отдых на популярных курортах азиатской пляжной страны в мае и летом обойдется дешевле, чем зимой. С наступлением низкого сезона гостиницы снижают цены до 30 процентов. Представители туроператора Fun & Sun добавили, что у некоторых отелей скидки доходят и до 50 процентов.

По данным туроператора Let’sFly, сейчас соотечественники могут забронировать на майские недельный тур на Шри-Ланку на двоих с вылетом из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками от 138 тысяч рублей.

Ранее в Российском союзе туриндустрии отметили, что на майские праздники 2025 путешественники устремятся в три пляжные страны Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, россиян интересует отдых во Вьетнаме.