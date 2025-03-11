Россиянам станет проще попасть в Ханой

С 1 мая авиакомпания Vietnam Airlines возобновит прямые рейсы между Ханоем и Москвой. Об этом журналистам рассказал посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.

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Также в марте ожидается значительное увеличение количества рейсов из России в популярный курортный город Нячанг. С 22 марта «Аэрофлот» начнет выполнять вылеты из Москвы по четвергам и субботам, а с апреля частота возрастет до 3 раз в неделю. AZUR air также планирует запустить программу из ряда региональных аэропортов – Сибири, Урала и Дальнего Востока.

На встрече представители туристической отрасли отметили, что в Нячанге российские туристы могут использовать карту «Мир» для оплаты. Однако на данный момент только один банк – ВРБ – поддерживает эту платежную систему, и в городе установлено всего три банкомата. Также терминалы для оплаты картой «Мир» доступны у некоторых отельных гидов. В магазинах такая возможность пока отсутствует, но, по прогнозам, соответствующие терминалы появятся в течение ближайших трех месяцев.

Кроме того, туристам нет необходимости везти с собой доллары, поскольку во Вьетнаме можно легко обменять рубли на местную валюту – вьетнамские донги.