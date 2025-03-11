Стало известно, как изменился турпоток из России в Таиланд в 2025 году

Туристический поток из России в Таиланд в 2025 году вырос на 14%, российские путешественники занимают третье место по количеству посещений королевства. Это следует из данных, опубликованных таиландским министерством туризма и спорта.

С 1 января по 9 марта этого года Таиланд посетили 559 тыс. россиян, в то время как за аналогичный период прошлого года в королевстве побывали 492 тыс. гостей из России. В общей сложности с начала года Таиланд принял 7,6 млн иностранных туристов. Больше всего их прибыло из Китая - 1,1 млн. На втором месте находится Малайзия (938 тыс.), следом за Россией на четвертой строке - Южная Корея (420 тыс.), замыкает пятерку лидеров Индия (408 тыс.).

Турпоток из России в королевство по итогам 2024 года увеличился на 18% по сравнению с предыдущим годом, когда страну посетили 1,48 млн россиян. В прошлом году в Таиланде побывали 1,745 млн россиян, которые повторили рекорд посещаемости королевства 2013 года и заняли пятое место по числу визитов.

Таиланд рассчитывает по итогам этого года принять порядка 1,9 млн туристов из России, которая является для королевства крупнейшим европейским туристическим рынком. Глава туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун ранее в интервью ТАСС отметила, что устойчивый рост числа россиян, прибывающих в Таиланд в течение последних трех лет, не является большой неожиданностью, поскольку "из-за закрытия многих европейских направлений для российских туристов общий поток путешествующих за рубеж россиян сместился в пользу стран Азии и Ближнего Востока".