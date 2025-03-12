Vietnam Airlines не могут определиться с ценой на билеты в Ханой

На сайте авиакомпании Vietnam Airlines стали доступны для бронирования билеты на рейсы Москва – Ханой, запуск которых был анонсирован накануне послом Вьетнама в России Данг Минь Кхоем.

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Судя по расписанию на официальном портале перевозчика, первый вылет в Шереметьево намечен на пятницу, 9 мая. Далее они будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и четвергам, из Ханоя в Москву – по тем же дням.

В первые часы продаж перевозчик не мог определиться с ценой на перелет. Сегодня утром round trip на официальном сайте предлагали за 1302 доллара. Уже к середине дня ценник заметно упал.

Сейчас билеты с отправлением из российской столицы 9 мая, обратно – 22-го предлагаются за 885 долларов (77,6 тыс. руб.), тариф «Эконом лайт» включает два места багажа до 23 кг каждый, а также ручную кладь (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 15:00 12 марта. – Ред.).

Проблема в том, что оплата на сайте Vietnam Airlines картами, эмитированными российскими банками, невозможна. А иностранные карточки есть у относительно небольшого числа путешественников.

Рейсы «Вьетнамских» по маршруту Москва – Ханой уже появились в продаже и у некоторых отечественных билетных агентов. И они не сразу среагировали на корректировку прайса у вьетнамского перевозчика. Например, на те же даты с 9 по 22 мая сегодня в 15:00 предлагался вариант перелета за 124,8 тыс. руб. с включенным багажом. Это было более чем в 1,5 раза дороже, чем при прямой покупке на сайте Vietnam Airlines.

У другого билетного агента можно было приобрести места за 90,9 тыс. руб., однако доплата за перевозку чемоданов составит 36,7 тыс. руб. Суммарная стоимость составит 127,6 тыс. руб.

Интересно, что буквально спустя час цена у одного из билетных агентов снизилась вдвое – до 62 тыс. руб., но и этот вариант выглядит странно: получается, что посредник стал предлагать перевозку себе в убыток – дешевле, чем сама авиакомпания. Не исключено, что во избежание неприятностей - ссылок на «технические ошибки» туристам имеет смысл не торопиться с бронированием, дождаться, пока агенты более точно определятся с тарифами.

Альтернативные, более бюджетные варианты перелета из Москвы в Ханой – китайскими авиакомпаниями со стыковками. Например, China Eastern Airlines доставит во Вьетнам 9 мая, обратно – 22-го за 53,5 тыс. руб., включая багаж. Пересадки в аэропорту Шанхая составят 2 часа на пути в Ханой и 2 часа 50 минут – на маршруте в российскую столицу.

Ранее мы писали о том, что Вьетнам на три года, до 2028-го, продлил безвизовый режим для россиян и граждан еще 11 стран. Находиться в стране без оформления въездных формальностей наши соотечественники могут до 45 дней.