Какими картами и деньгами платить в путешествии за границей

В Абхазии, где раньше можно было расплачиваться российскими Visa и Mastercard, такая функция, кажется, сломалась. Теперь туда, как и в часть других стран СНГ, рекомендуют брать пластик системы «Мир». Карты каких банков и видов стоит оформить для заграничных поездок сегодня и где лучше использовать наличные доллары, а где — евро, расскажет NEWS.ru.

Какие проблемы возникли у Visa и Mastercard в Абхазии

Владельцы карт Visa и Mastercard в Абхазии столкнулись с трудностями — карты перестали принимать в местных банкоматах. Как заявил замдиректора экономико-правового департамента Банка Абхазии Леон Пилия, карты международных платежных систем, ранее выданные в России, сохранили товарные знаки. Но, по сути, это уже не карты Visa и Mastercard.

«Это уже локальные карты Российской Федерации. По многим из них срок действия сертификата безопасности истекает или уже истек. И люди сталкиваются с проблемами. Они и дальше будут сталкиваться с этой проблемой», — пояснил Пилия.

Выходом в данном случае может стать переход на карты «Мир». Их, например, уже давно используют в поездках в Азербайджан и Армению.

Какие карты и деньги можно брать в поездку

Ведущий аналитик компании AMarkets Игорь Расторгуев в беседе с NEWS.ru называет несколько способов обеспечить себя деньгами в путешествии и перечисляет плюсы и минусы разных подходов:

первый способ — наличные. Почти в любой из популярных стран в ходу доллары США, а провоз суммы меньше $10 тыс. можно не декларировать. В декларировании суммы свыше также нет ничего сверхъестественного, в этом помогут сотрудники горячей линии аэропорта. В пользовании наличных есть и неудобства, если вдруг выяснится, что вы взяли в поездку доллары старого образца. В некоторых местных банках их меняют на новые с наценкой, где-то не принимают вообще. Проверьте свою наличную валюту перед поездкой (портрет президента в овале — признак старой банкноты. Овалы начали исчезать с купюр еще в нулевые, но по факту во многих странах новыми долларами считаются те, что выпущены после 2009 года или даже после 2013-го. В ближайшее время NEWS.ru подготовит материал о том, какие доллары выгоднее всего брать с собой в поездку);

карты платежной системы UnionPay, которую принимают за рубежом. Такую в России можно открыть исключительно в Россельхозбанке. Но надо иметь в виду, предупреждает NEWS.ru, в случае введения санкций против этого банка (хотя пока это маловероятно) китайские партнеры, скорее всего, отключат его «юнионпеи» точно так же, как до этого отключали их у других финорганизаций$

карты «Мир». Их принимают в очень ограниченном количестве стран, например в привычной Белоруссии и экзотичной Венесуэле. Правда, добавляет NEWS.ru, при их использовании комиссию взымает как ваш банк, так и банкомат другой кредитной организации, а сам курс выгоден не всегда. Тем не менее по опыту опрошенных журналистом NEWS.ru путешественников, в ноябре-декабре этого года снимать рубли со Сберкарты «Мир» в банкоматах местного отделения ВТБ в Азербайджане было достаточно выгодно. В Армении же лучше это делать не в банкомате, а у операционистов того же самого отделения ВТБ;

системы переводов типа «Золотая корона», если это удобно. Стоит узнать подробности обслуживания перед поездкой. К примеру, в Стамбуле, отмечает NEWS.ru, еще в конце 2022 года можно было по выгодному курсу переводить деньги самому себе с российской банковской карты через «Золотую корону» и получить их в том или ином почтовом отделении. Насколько выгоден курс сейчас и есть ли на выбранном турецком курорте такая возможность, лучше уточнить у туроператора или на специальных форумах. В Грузии же в октябре-ноябре 2024 года было достаточно выгодно выводить деньги с виртуальной карты «Яндекс Пэй» через «Золотую корону» в наличку;

сервисы, которые за плату помогают открыть карты зарубежных банков россиянам (Visa, Mastercard). Но, отмечает NEWS.ru, часто это сопряжено со сложностями и рисками в виде оформления доверенности на посторонних лиц, которые будут за вас открывать счет в зарубежном банке, а также в получении пластиковой карты по почте;

перевод средств с карты в криптовалюту с последующим выводом в любой стране мира (например, через популярную среди релокантов биржу Bybit). В то же время NEWS.ru напоминает: за транзакции, связанные с «криптой», банк может заблокировать вашу карту;

сервисы-посредники, которые от вашего имени оплачивают покупки/сервисы. Распространяются в Telegram и не подходят для оплаты покупок в магазинах. Это один из самых незащищенных способов, где велик шанс обмана. В то же время, добавляет NEWS.ru, в Грузии и Армении можно пользоваться услугами «Яндекс Такси», а в последней стране даже работает «Яндекс.Еда», с помощью которой за рубли можно оплачивать доставку продуктов из магазинов и готовых блюд их кафе. При этом достаточно иметь привязанную к сервису Сберкарту «Мир».

В какую страну и какие наличные лучше брать

PR-аналитик туроператора «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко напомнила читателям NEWS.ru: из-за санкций они почти нигде не могут расплачиваться картами, выпущенными отечественными банками, а в некоторых случаях и картами иностранных банков. Поэтому для поездки за границу приходится покупать валюту. Далее рекомендации по самым популярным среди путешественников странам:

в Турцию можно ехать как с долларами, так и с евро. Их принимают повсеместно: от сетевых магазинов и торговых центров до небольших ларьков. Правда, расплачиваясь иностранной валютой в супермаркетах, нужно быть готовым к тому, что сдачу могут выдать в лирах;

в Египте тоже в ходу как доллары, так и евро. Но американская валюта предпочтительнее, так как в большинстве случаев доллар и евро «приравнивают» друг к другу по курсу. Чтобы платить еще выгоднее, особенно за «мелочовку», можно обменять небольшую сумму на египетские фунты;

в ОАЭ чаще всего оплата принимается в дирхамах, но доллары и евро также в ходу, например в торговых центрах. При этом американскую валюту можно обменять на местную по более выгодному курсу;

в Китай рекомендуется везти сразу юани, с получением которых на данный момент сложностей в России нет. Также можно взять с собой доллары, но их уже по прилете придется обменять на местную валюту, ведь хождение иностранной и расчеты в ней в КНР запрещены;

в Таиланде не возникнет проблем с обменом как долларов, так и евро. Снять местные баты можно и через банкомат с карты иностранного банка (конвертация произойдет автоматически по курсу банка). Также их можно сразу купить в России в обменных пунктах крупных банков;

на Мальдивы лучше всего везти доллары, но евро также примут к оплате, правда, по менее выгодному курсу. Рекомендуется брать в поездку валюту в мелких купюрах (пять, 10 или 20 долларов), но избегать однодолларовых банкнот, которые в большинстве отелей не принимают;на Шри-Ланку можно ехать и с долларами, и с евро, но выгоднее брать доллары с точки зрения выгодногообмена на рупии. Расплачиваться здесь получится только в местной валюте;

на Кубу можно везти как доллары, так и евро. Кроме этого, в Гаване и Варадеро принимают карты «Мир», однако курс транзакции не очень выгодный, а платежи могут плохо проходить из-за слабого интернета.

Свежий, январский, опыт поездок туристов в Чехию показывает, что туда гораздо выгоднее везти именно евро, так как курс обмена на чешские кроны (у этой страны ЕС своя валюта) будет максимально близок к биржевому. И вы почти не заметите разницы с ним, особенно если сразу предложите обменять более-менее значительную сумму — от €500. Но не стоит обращаться в первый попавшийся обменник — в той же Праге много «окошек» с невыгодным курсом или спекулянтами. Лучше четко уточнять все детали, прежде чем отдавать деньги. Одна из самых лучших точек обмена находится рядом с Национальным музеем Праги, в доме 18/1 по улице Краковска.