Что посмотреть в Минске

Российская авиакомпания Nordwind Airlines ("Северные авиалинии") и белорусская "Белавиа" открывают перевозки в рамках код-шерингового соглашения. Оно позволяет пассажирам приобретать билеты на рейсы обоих перевозчиков на определённых направлениях в едином бронировании. В данном случае речь идёт о возможности перелёта в Минск через Казань и Санкт-Петербург по единому билету и более выгодному тарифу.

Стыковочная модель начнёт действовать с 11 марта. Как сообщили в пресс-службе российской авиакомпании, воспользоваться предложением могут жители Омска и ещё четырнадцати городов преимущественно Сибири и Урала.

Из Омска в Санкт-Петербург летают самолёты Nordwind Airlines, в Казань - авиакомпании "Икар", входящей в одну группу компаний с "Северными авиалиниями". На данный момент на сайте перевозчика можно купить билеты из нашего города только с пересадкой в Санкт-Петербурге. Стоимость перелёта в одну сторону стартует от 17 тысяч руб. Минимальная пересадка в Санкт-Петербурге занимает 4 часа 30 минут. Из Северной столицы в Минск лететь ещё 1 час 30 минут.

Зачем ехать в Минск

Въехать в Республику Беларусь можно по российскому паспорту и без визы. В соседнем государстве принимают банковские карты системы МИР, что облегчает туристам любые расчёты. Поменять рубли на местную валюту можно в банках и обменных пунктах.

Минск предлагает множество интересных достопримечательностей, которые отражают богатую историю, культуру и архитектуру города, сочетающую европейское влияние и постсоветское наследие. Основные достопримечательности Минска находятся достаточно недалеко друг от друга. Центральная из них - площадь Независимости, где расположены знаковые здания, включая Дом Правительства и костёл Святого Симеона и Святой Елены. Одно из самых узнаваемых мест - Национальная библиотека Беларуси, футуристичное стеклянное здание в виде алмаза. Нам есть смотровая площадка на 22 этаже с видом на весь город. Также в центре расположен район Верхний город с атмосферой старых европейских городков. Вдоль левого берега реки Свислочь тянется ещё один примечательный старинный район Минска - Троицкое предместье, которое в XV–XVII веках было торговым центром Беларуси. Самой тусовочной улицей считается Зыбицкая с обилием баров, где по вечерам проходят вечеринки и стендапы. Для прогулок подойдут набережные и множество парков с водоёмами. В целом Минск - очень зелёный город, где приятно гулять.

Пригород Минска не менее интересен, чем центр. Погрузиться в традиционную культуру страны можно в музее народной архитектуры и быта. На территории музейного комплекса расположены церкви, мельницы, хаты, сараи, привезённые из разных районов страны. В городке Несвиж в ста километрах от Минска есть сразу несколько замков с открыточными видами.