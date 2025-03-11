Что посмотреть в Египте и где там остановиться

В XIX и начале XX вв. путешествие в Египет выглядело совсем по-другому. Оно было наполнено роскошью и предвкушением невероятных впечатлений и открытий. Приглашаем вас отправиться в путешествие по необычному Египту вместе с гидом от Antenna Daily. Мы начнём с шумного Каира, переместимся в магический Луксор, а затем посетим экзотический Асуан.

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Каир — лучший город для того, чтобы начать своё путешествие по Египту. Он удобно расположен и легко доступен благодаря ежедневным рейсам. Город делится на несколько частей, и если вы хотите посвятить время пирамидам и осмотру нового Египетского музея, то выбирайте отель в Гизе. Это даст вам возможность избежать пробок и больше времени посвятить осмотру достопримечательностей.

Отель Hyatt Regency Cairo West удачно расположен в Гизе на закрытой территории одного из новых районов. Открытый бассейн, вид на пирамиды, рестораны и бары, где можно попробовать местное (кстати, очен достойное) вино, и даже своя кофейня Starbucks в холле.

Главной целью в Каире в этот раз для нас были вовсе не пирамиды, а Большой Египетский Музей, открывшийся в Гизе после долгих десятилетий строительства. Здесь представлена крупнейшая в мире коллекция древнеегипетских артефактов. Комплекс площадью почти 500 тыс. кв. метров, расположенный напротив главных пирамид, создавался более 20 лет.

Скоро в нем будет представлено более 100 тыс. экспонатов, включая сокровища из гробницы царя Тутанхамона. Полное открытие всей коллекции запланировали на лето 2025 года.

Если пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина вы уже видели, то отправляйтесь к пирамиде Джосера. Ей около 5000 лет — невообразимый возраст. И это самая первая из известных пирамид Египта. Три года назад её открыли для посещения и теперь можно заглянуть внутрь. Погребальная камера уходит на головокружительную высоту вниз — дух захватывает.

В качестве сувенира увезите с собой гобелен! В Гизе вот уже 70 лет существует арт-центр Ramses Wissa Wassef Art Center, где непрофессиональные художники изготавливают гобелены ручной работы. Большая часть мастеров — женщины, для которых центр уникальная возможность обрести профессию. У каждого мастера свой аутентичный стиль и подчерк. Увезти понравившуюся работу можно домой.

Дорогу от Каир до Луксора можно преодолеть на корабле за несколько дней, поездом за ночь или самолётом буквально за час. Именно здесь находится один из красивейших исторических отелей Африки — Winter Palace, расположившийся на берегу Нила в Луксоре. Открытый на рубеже XIX и XX вв., он и сегодня является эталоном роскоши и люкса. Роскошный сад с растениями, собранными в разных уголках мира, бар в стиле английского клуба и ресторан, куда на ужин просят надеть пиджак или галстук. Тут всё дышит историей и напоминает об эре великих открытий в Египте.

Вечером после ужина отправляйтесь в Карнакский храм на световое шоу. Толп туристов здесь уже не будет и вы сможете сполна насладиться величием храма и проникнуться его магией при свете луны под рассказ об истории этого места.

А дальше отправляемся в путь, чтобы увидеть древний Абидос. Три часа по разбитым дорогам от Луксора и вы попадаете в комплекс возраст которого почти 7 тысяч лет. Абидос входит в число самых древних поселений мира. Одно из важнейших мест паломничества древних египтян. Самый загадочный храм в истории древнего Египта.

Именно здесь был главный центр культа Осириса

Именно здесь был главный центр культа Осириса. Среди бесчисленных рельефов, украшающих храм Сети, есть один небольшой фрагмент, много лет вызывающий острые споры. Это знаменитые изображения «вертолета», «подводной лодки», «НЛО» и прочих современных нам технических устройств, о которых древние египтяне не должны были иметь никакого понятия.

Путь от Луксора до Асуана занимает больше трёх часов на автомобиле. Постепенно меняется картинка за окном. На смену плодородным полям приходит пустыня. Мы останавливаемся передохнуть в придорожном кафе, заполненным колоритными выходцами из Судана. Он тут рядом и многие едут на заработки в города Египта.

Наша главная цель в этом путешествии — это легендарный отель Old Cataract. Открытый Томасом Куком в конце 19-го века на берегу Нила, в нём побывали многие знаменитости, включая Уинстона Черчилля и Агату Кристи. Последняя написала злесь «Смерть на Ниле», вдохновившись местным колоритом.

Остановитесь в историческом корпусе, чтобы проникнуться роскошью и настроением путешествий столетней давности. Восточные мотивы, английские традиции и французский стиль в интерьере номеров, СПА и ресторанов. Весь отель пронизан духом времени и наполнен настоящими историческими предметами. Ровно в 16 часов для постояльцев проводят экскурсию с посещением люкса Агата Кристи.

Ну, а после насыщенного дня отправляйтесь в бассейн с видом на Нил, а затем на коктель в исторический бар.

На обратном пути снова советуем остановиться в Каире, но уже в его центральной части, на Ниле, где сосредоточены главные пятизвездочные отели. Здесь всё та же великая река, но уже совсем другое настроение и ритм.