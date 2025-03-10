Стало известно, куда устремятся россияне на майские праздники

На майские праздники в 2025 году россияне массово отправятся в три пляжные страны: Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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Представители агрегатора туров «Слетать.ру» отметили, что спрос соотечественников на поездки на майские в 2025 году увеличился на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В топе продаж оказались Турция (40 процентов), Египет (15 процентов), ОАЭ (8 процентов) и Таиланд (4 процента). Уточняется, что в Турцию заявок стало больше в 1,8 раза, в Египет — в 2,3 раза, а в ОАЭ — в 2 раза.

В компании Anex топ спроса выглядит так же, но в него, помимо этих стран, входит и Вьетнам. По словам руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Виктории Худаевой, россияне резко устремились туда после анонсирования полетной программы на базе рейсов «Аэрофлота» из Москвы, а также с удобными стыковочными рейсами из Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга и Уфы.

Ранее россиянам раскрыли стоимость авиарейсов в европейские города во время майских праздников. Так, перелет в Рим с авиакомпанией Turkish Airlines в начале мая обойдется в сумму от 124 тысяч рублей.