На Бали хотят пересадить туристов с байков на электровелосипеды

На Бали в очередной раз грозят оставить туристов без байков. Губернатор Ваян Костер заявил, что иностранцы не понимают правил и культуры вождения на острове, поэтому слишком свободно ведут себя на дорогах и часто нарушают правила: гоняют против транспортного потока, без шлемов, а то и без одежды, у многих нет прав. В итоге число аварий растет. А власти хотят сохранить имидж безопасного курорта. Поэтому разрабатывается ряд региональных документов: сначала циркулярным распоряжением будет ужесточен контроль за поведением иностранцев на дорогах, а потом губернатор подпишет постановление, запрещающее использовать мотоциклы всем, кто не является гражданином Индонезии.

© tourdom.ru

Костер подчеркивает, что цель – не ограничивать туристов, а упорядочить дорожное движение и создать более безопасную атмосферу. Гостям предлагают пользоваться такси или автомобилями, которые предоставляют турагентства, брать машины напрокат. Также региональное правительство обещает улучшить работу автобусов и туристических шаттлов и предоставить гостям возможность использовать электровелосипеды.

Инициативу властей уже положительно оценили местные жители и операторы общественного транспорта. А вот владельцы компаний по прокату мотоциклов нервничают и подсчитывают возможные убытки. Недовольны и туристы, особенно те, кто живет на Бали подолгу: для многих байки стали незаменимым средством передвижения. Некоторые отмечают, что хаос на дорогах создают не приезжие, а местные жители:

«Они просто бибикают, когда проезжают на красный», – говорит один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Есть и те, кто поддерживает инициативу балийских властей:

«Если они запретят иностранцам ездить на байках – это хорошо. Резко снизится загрузка дорог, да и аварий будет меньше».

Впрочем Ваян Костер не в первый раз заводит подобные разговоры. Два года назад, в марте 2023 года, он даже обратился в ​​Министерство юстиции Индонезии с просьбой разрешить Бали аннулировать визы туристов, пользующихся байками, но дело ничем не закончилось.