Как упрощение визового режима повлияет на туризм в России и Китае

Россия и Китай продолжают сближаться в области туризма, стремясь к отмене визового режима. Точные сроки либерализации пока неизвестны, однако уже сейчас Китай лидирует по числу поездок, а туристический обмен между странами растет. Отмена виз обеспечит удобство и увеличит потоки в обоих направлениях.

По словам вице-президента Союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в прошлом году китайские граждане совершили 848 тысяч туристических поездок в Россию, в доковидный период – почти 1,5 миллиона.

«Китай у нас и сейчас лидер по поездкам, причем это двухстороннее движение. Не только мы едем в Китай, но и они к нам», – пояснил эксперт.

Он уточнил, что упрощенный режим действует и сейчас: группа от пяти человек может въезжать без визы, также доступна электронная виза. В случае полной отмены визового режима, количество поездок значительно возрастет, считает Юрий Барзыкин.

Он также добавил, что на прошлой неделе был запущен тестовый железнодорожный маршрут из Китая в Россию, а полноценное сообщение восстановится в ближайшее время.

Среди популярных у российских туристов направлений в Китай Барзыкин назвал: Пекин, Шанхай и Хайнань. Из России ежедневно выполняется более 20 вылетов, и количество их увеличится, считает эксперт.

В беседе с Общественной службой новостей он отметил, что уже существует множество туристических программ разной продолжительности. Либерализация визового режима сделает поездки доступнее, а растущий поток туристов позволит сформировать оптимальные маршруты.

Добавим, что Россия и Китай активно обсуждают возможность полной отмены визового режима между двумя странами. Этот шаг способен значительно усилить экономическое, туристическое и культурное взаимодействие, а также стать символом нового этапа сотрудничества Москвы и Пекина. Что ждет страны после отмены визового режима – в материале «ФедералПресс».