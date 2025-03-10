В какие дни отдых в Турции обойдется дороже

В этом году весенние каникулы в школах, где учатся по триместрам, выпадают на дни с 5 по 13 апреля. Как выяснила редакция, отдых в Турции в этот период обойдется в среднем на треть дороже, чем в марте.

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Поскольку купание в море в это время пока недоступно, спросом пользуются отели с подогреваемыми бассейнами и обширной инфраструктурой. Сравниваем стоимость турпакетов на 8 дней с проживанием в популярных 5*-ных гостиницах с вылетом из Москвы 5–6 апреля и 14–16 марта.

В частности, тур в Grand Park Lara с заездом 14 марта доступен за 117 тыс. руб. на двоих. Аналогичный вариант, но с отправлением из столицы 6 апреля, то есть на период школьных каникул, туроператоры предлагают уже за 150 тыс., то есть на 28% дороже.

На треть увеличиваются во время каникул прайсы на туры с размещением в Nirvana Cosmopoliten в Анталье. Турпакет с вылетом из Москвы в середине марта доступен за 173 тыс. руб. на двоих. В случае если туристы решат отправиться на отдых 6 апреля, за такую же поездку придется заплатить уже 225 тыс.

Такая же тенденция наблюдается и в сегменте высокобюджетных отелей. Стоимость 8-дневного тура в Rixos Premium Belek возрастет с 266 до 344 тыс. руб. Таким образом, туристы, выбравшие вылет на курорт 14 марта, сэкономят около 30% по сравнению с теми отдыхающими, которые отправятся в Турцию 5 апреля. Еще больше выиграют гости Cullinan Golf Resort в Белеке: в середине марта неделя отдыха обойдется на 37% дешевле, чем в начале апреля – 279 тыс. руб. против 385.

По данным Gismeteo, в середине марта в Анталье ожидается даже более теплая погода, чем в начале апреля. С 15 по 22 марта синоптики обещают 21–23 градуса тепла, с 5 по 12 апреля – 20–21, а 13-го воздух охладится до 15. Купаться в море смогут немногие туристы, так что отдых в марте и в апреле, по существу, можно считать равноценным.