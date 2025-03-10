Туристы раскритиковали отдых в пятизвездочном отеле на Хайнане

Туристам не понравился отдых в отеле Ocean View Resort Yalong Bay на китайском курортном острове Хайнань. Они считают, что гостиница не соответствует статусу пятизвездочной. Например, выбор блюд на ужин оказался крайне скудным.

© tourdom.ru

«Овощи, ракушки, рис, лапша… есть два вида супа, арбуз и еще какие-то овощи… Это все, что есть на ужин», – перечислила свои претензии туристка.

В момент съемки видео, которым она поделилась с редакцией «ТурДома», принесли еще блюдо с шашлычками, но их сразу расхватали. Ассортимент напитков тоже не впечатлил: два вида холодного чая в кувшинах, кола, спрайт. Возмущение также вызвали стаканы и тарелки – они были пластиковые.

Чтобы разобраться, корреспондент TourDom.ru обратился к туроператору Библио-Глобус, у которого был приобретен тур. Посмотрев видео, там ответили, что ограниченный ассортимент – это ненормально.

«Принимающая компания будет разбираться. Мы пока приостановили продажи», – моментально отреагировал представитель компании.

В комментариях к видео некоторые пишут, что ожидать большого ассортимента еды в китайских отелях не стоит. В крупных городах на континенте питание зачастую вообще не предусмотрено, гости едят в многочисленных уличных заведениях. На курортном Хайнане ассортимент зависит от того, к какой сети относится отель. Если заплатить больше и выбрать гостиницу международного бренда, то и выбор блюд будет шире.

Судя по комментариям в тг-канале, в некоторых китайских отелях свою роль играет и то, в какое время прийти на ужин – лучше приходить к открытию.

«Были в Sunshine Resort Intime 5* в Санье. Тоже есть нечего. Китайцы бегут в ресторан, все съедают, как саранча», – поделился впечатлениями один из подписчиков.

Надо также учитывать, что в Китае готовую еду не хранят, ее принято съедать сразу.

«Была во многих отелях Хайнаня. В начале открытия лаунджа бывает максимальное наполнение, к концу они блюда подкладывать не будут, потому что не любят перерабатывать вчерашние продукты (или у них это запрещено – как вариант). Сами китайцы бодро успевают к началу, что и туристам советую. Иначе в мармитах будут грустные остатки без особого выбора», – обратила внимание подписчица «Крыши ТурДома».

Турагент Дмитрий Чистяков считает, что коллегам следует предупреждать туристов о специфике питания в этом регионе.

«Я, как турагент, часто сталкиваюсь с тем, когда наши туристы, бывавшие мало- или многократно в Турции, Египте, уверены, что обед и ужин, оплаченные при покупке тура, обязаны быть такими же, как в Турции или Египте. То есть это должен быть шведский стол с богатым выбором блюд. Тем не менее в ЮВА (Юго-Восточная Азия) всё не так».

Туристам советуют либо выбирать отели подороже, либо умерить ожидания и питаться за пределами гостиниц.

Тем временем глава администрации провинции Хайнань Лю Сяомин пообещал туристам оперативно рассматривать жалобы на качество услуг.