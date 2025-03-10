Туристы раскритиковали отдых в пятизвездочном отеле на Хайнане

«И это все, что есть на ужин?»: туристам не понравилась еда в пятизвездочном отеле на Хайнане
Туристам не понравился отдых в отеле Ocean View Resort Yalong Bay на китайском курортном острове Хайнань. Они считают, что гостиница не соответствует статусу пятизвездочной. Например, выбор блюд на ужин оказался крайне скудным.
«Овощи, ракушки, рис, лапша… есть два вида супа, арбуз и еще какие-то овощи… Это все, что есть на ужин», – перечислила свои претензии туристка.
В момент съемки видео, которым она поделилась с редакцией «ТурДома», принесли еще блюдо с шашлычками, но их сразу расхватали. Ассортимент напитков тоже не впечатлил: два вида холодного чая в кувшинах, кола, спрайт. Возмущение также вызвали стаканы и тарелки – они были пластиковые.
Чтобы разобраться, корреспондент TourDom.ru обратился к туроператору Библио-Глобус, у которого был приобретен тур. Посмотрев видео, там ответили, что ограниченный ассортимент – это ненормально.
«Принимающая компания будет разбираться. Мы пока приостановили продажи», – моментально отреагировал представитель компании.
В комментариях к видео некоторые пишут, что ожидать большого ассортимента еды в китайских отелях не стоит. В крупных городах на континенте питание зачастую вообще не предусмотрено, гости едят в многочисленных уличных заведениях. На курортном Хайнане ассортимент зависит от того, к какой сети относится отель. Если заплатить больше и выбрать гостиницу международного бренда, то и выбор блюд будет шире.
Судя по комментариям в тг-канале, в некоторых китайских отелях свою роль играет и то, в какое время прийти на ужин – лучше приходить к открытию.
«Были в Sunshine Resort Intime 5* в Санье. Тоже есть нечего. Китайцы бегут в ресторан, все съедают, как саранча», – поделился впечатлениями один из подписчиков.
Надо также учитывать, что в Китае готовую еду не хранят, ее принято съедать сразу.
«Была во многих отелях Хайнаня. В начале открытия лаунджа бывает максимальное наполнение, к концу они блюда подкладывать не будут, потому что не любят перерабатывать вчерашние продукты (или у них это запрещено – как вариант). Сами китайцы бодро успевают к началу, что и туристам советую. Иначе в мармитах будут грустные остатки без особого выбора», – обратила внимание подписчица «Крыши ТурДома».
Турагент Дмитрий Чистяков считает, что коллегам следует предупреждать туристов о специфике питания в этом регионе.
«Я, как турагент, часто сталкиваюсь с тем, когда наши туристы, бывавшие мало- или многократно в Турции, Египте, уверены, что обед и ужин, оплаченные при покупке тура, обязаны быть такими же, как в Турции или Египте. То есть это должен быть шведский стол с богатым выбором блюд. Тем не менее в ЮВА (Юго-Восточная Азия) всё не так».
Туристам советуют либо выбирать отели подороже, либо умерить ожидания и питаться за пределами гостиниц.
Тем временем глава администрации провинции Хайнань Лю Сяомин пообещал туристам оперативно рассматривать жалобы на качество услуг.
«Если вас обманули на Хайнане, зайдите в отдел жалоб на нашем сайте туристических услуг. Через 3 минуты жалоба будет принята к рассмотрению. Кто бы ни посмел нанести ущерб нашей репутации, мы разобьем его миску для риса, лишив работы», – цитирует чиновника телеграм-канал «Китайская угроза».