Эксперты ответили, стоит ли туристам ждать удешевления летних туров в Турцию

Туристам, планирующим отдых на курортах Турции, самого массового летнего туристического направления, вряд ли следует рассчитывать на более гуманные ценники на туры ближе к началу высокого сезона. Аргументами в пользу этого утверждения поделился в своем тг-канале директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

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«Разговоры о том, что цены на туры в Турцию сильно перегреты и летом стоит ждать снижения, пока больше напоминают попытки выдать желаемое за действительное, – пишет специалист, – Конечно, высокая инфляция и ключевая ставка в Турции давили на ценообразование в отелях, и ослабление этих факторов, с одной стороны, позволяет предположить и коррекцию тарифов. С другой стороны, цены определяет соотношение предложения и спроса, а спрос на Турцию заметно опережает прошлогодние темпы. На ситуацию повлиял еще и укрепившийся с начала года рубль». (По отношению к доллару США с 1 января – почти на 13 руб. – Ред.)

Как полагает Артур Мурадян, при нынешней хорошей динамике продаж у туроператоров нет оснований снижать стоимость туров.

«Более того, если спрос сохранится на текущих значениях, наиболее востребованные отели могут начать пересматривать цены в сторону повышения, особенно после завершения последних акций раннего бронирования в марте», – добавляет он.

С выводами руководителя Space Travel согласны и топ-менеджеры ряда крупных туроператоров, у которых турецкое направление занимает основную долю в летних объемах продаж.

«28 февраля завершился второй этап раннего бронирования, после чего был пересчет цен в сторону повышения. Ожидать удешевления популярного турецкого продукта не стоит. Тарифы будут расти, и существенно. Возможны лишь кратковременные акции на определенные гостиницы в отдельные даты начала сезона, например во второй половине мая – начале июня», – отмечает замгендиректора Anex Яна Муромова. «При этом можно смело говорить, что май уже загружен настолько, что демпинга не потребуется», – добавляет она.

А в Fun&Sun обращают внимание на то, что скидки турецких отельеров сейчас и так составляют до 30%, выгода в составе турпакета – до 15%. Более высоких дисконтов уже не будет, полагают в пресс-службе туроператора:

«Туристам, планирующим отдых в популярных отелях на конкретные даты, затягивать с покупкой туров не стоит».

Отметим, что в последние 2–3 года стоимость отдыха за границей вышла на новый, более высокий ценовой уровень. Позволить себе поездки за рубеж может более обеспеченная путешествующая публика. Этот тренд актуален и на самых массовых, прежде относительно доступных направлениях, таких как турецкое. Туроператоры с учетом изменившихся реалий стали делать больший акцент на продажу премиального продукта, например в ту же Турцию некоторые участники рынка ставят чартеры, все места на которых – бизнес-класса.