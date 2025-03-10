Какие объекты промышленного туризма Беларуси больше всего привлекают туристов

Из трех самых популярных объектов белорусской промышленности, которые вошли в число призеров индустриального туризма, кроме столичных коллективов МАЗа и МТЗ, особое место занимает гигант тяжелого машиностроения, находящийся в полусотне километров от Минска - БЕЛАЗ.

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Прежде всего, по мнению заместителя министра промышленности Андрея Кузнецова, слова которого приводит БЕЛТА, именно первый весенний месяц в республики справедливо именуют стартом "промышленного туризма". С 1 марта в РБ крупные и известные предприятия предоставляют новые экскурсионные туры, проводят презентацию новых проектов и бесплатные ознакомительные экскурсии для специалистов отраслевого бизнеса.

Обозреватели признают, что этот сектор услуг оправданно признан в стране самым динамичным. Если несколько лет назад его программы были только на нескольких предприятиях, то теперь их предлагают все крупные промышленные объекты страны. Особенно популярен промышленный туризм у организованных групп школьников и иностранцев. Привлекают путешественников и такие предприятия, как завод стекла "Неман" и фабрика игрушек "Полесье".

А статистика, которая фиксирует интерес и к этому вектору услуг, дополняет посещениями предприятия министерства архитектуры и строительства, концернов "Беллегпром" и "Белгоспищепром". Известно, в частности, что в истекшем году их посетили почти 267 тысяч человек, что на треть больше, чем годом раньше. Среди туристов около 45 процентов - граждане Беларуси, а остальные - иностранные гости.

С другой стороны, констатируют эксперты, именно благодаря экскурсиям промышленный туризм помогает повышать престиж рабочих профессий, продвигать бренд и ассортимент предприятий, рассказывать о возможностях современных промышленных технологий и качестве белорусской продукции.