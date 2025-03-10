Авиакомпания Belavia внесла изменения в правила обслуживания пассажиров

Белорусский нацперевозчик Belavia изменил правила выбора мест для пассажиров экономкласса. Теперь при онлайн-регистрации на рейс система автоматически предлагает бесплатно только места возле туалетов. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

© tourdom.ru

Ранее пассажиры могли зарегистрироваться за сутки до вылета и бесплатно получить случайное место в любом ряду салона, включая более удобные варианты. Однако теперь доступно только ограниченное число кресел, преимущественно в хвостовой части самолета.

Для выбора более комфортных мест пассажирам придется воспользоваться платной услугой. Единственный способ не платить – зарегистрироваться на рейс у стойки в аэропорту. При этом новые правила не касаются пассажиров бизнес-класса: они, как и прежде, могут выбирать места без дополнительной оплаты.

Изменения вызвали неоднозначную реакцию среди пассажиров. Некоторые считают, что нововведение ухудшает условия для путешественников, вынуждая их либо платить за комфорт, либо заранее приезжать в аэропорт. В Belavia не прокомментировали причины изменений и возможные корректировки в будущем.

Отметим, что российские авиакомпании пока практику белорусского нацпера не перенимали.