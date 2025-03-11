Названы самые популярные страны для отдыха на море в марте

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования на март и назвали самые популярные страны для отдыха весной. RT ознакомился с результатами исследования.

Так, возглавляет список Таиланд, где отели уже забронировали 12,5% туристов.

«Март считается прекрасным временем для отдыха в стране — тут комфортные +30 °C. Билет из России в одну сторону в начале весны стоит порядка 35 тыс. рублей, а номер в отеле — около 4 тыс. рублей в сутки», — отметили эксперты.

Вторую строчку рейтинга заняли ОАЭ: на них приходится 7% от всех зарубежных заказов.

«Туда можно улететь примерно за 20 тыс. рублей, а номер в отеле обойдётся в 7 тыс. рублей», — поделились в сервисе.

Популярен у российских путешественников и Вьетнам, в отелях которого в начале этой весны собираются отдыхать 3,8% путешественников.

«Здесь, как и в соседних странах, лучшим считается период до апреля. Перелёт в одну сторону стоит около 40 тыс. рублей, а номер в отеле — 3 тыс. рублей в сутки», — заявили аналитики.

Отмечается, что в Индонезии (доля — 1,8%) в марте, наоборот, заканчивается сезон дождей и к середине месяца устанавливается идеальная погода для пляжного отдыха.

«Этой весной улететь на курорты можно в среднем за 50 тыс. рублей, а номер в отеле забронировать за 5 тыс. рублей в сутки», — подчеркнули в компании.

Среди других азиатских направлений, популярных у россиян в начале весны, оказались Филиппины (доля — 1,4%, билет стоит порядка 42 тыс. рублей, а отель — 4 тыс. рублей) и Индия (1,1%, 40 тыс. рублей + 5 тыс. рублей).

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования зимы 2025 года и рассказали, в каких российских и зарубежных городах чаще всего отдыхали россияне.