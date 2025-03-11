Пять причин съездить в горы Заилийского Алатау

Горы главная достопримечательность Алматы. До них буквально рукой подать. И они красивы в любое время года. Так что всегда есть минимум пять причин отправиться в горы Заилийского Алатау. Маршрут по замерзшим горным озерам в материале MIR24.TV.

Причина 1: прокатиться на коньках по замерзшему озеру

Прокатиться на коньках по замерзшей глади горного озера первая причина. Недалеко от Алматы, около села Теренкара, находится каскад из нескольких небольших водоемов. Природный лед отличается от искусственного, коньки скользят иначе.

«Техника безопасности... Наши посетители могут не беспокоиться, так как ежедневно нашими службами безопасности это контролируется, на данный момент в этом озере толщина льда составляет не менее 30 см, и в этом плане вполне безопасно и комфортно кататься на озерах.

Природный лед не такой ровный, как искусственный, иногда рыхлый. Приходится быть более внимательным. В течение часа привыкаешь к природному льду. И получаешь удовольствие от катания и чистого воздуха. Лед держится, пока стоят морозы.

Причина 2: увидеть живописные торосы

Недалеко от каскада озер расположено Капчагайское водохранилище. К концу зимы оно становится очень живописным из-за торосов. Увидеть их следующая причина визита в горы Заилийского Алатау.

Торосы образуются во время сильного ветра. Его скорость здесь иногда достигает ста километров в час. И с такой силой он дует, не переставая, до 80 дней. Мелкими ледяными осколками усыпан практически весь берег.

Но стоит пройти дальше, чтобы увидеть высокие. Чаще всего они образуются в северной части водохранилища. Некоторые осколки льда здесь могут достигать нескольких метров. А вода настолько чиста, что лед прозрачен. Гулять по торосам безопасно, толщина местами достигает метра. Но спасатели не рекомендуют отходить далеко от берега.

Причина 3: подняться на Большое Алматинское озеро

Как провести выходные в Алматы? «Сходить в горы самый популярный ответ у алмаатинцев. Один из несложных маршрутов, который известен всем подняться на Большое Алматинское озеро (БАО).

Маршрут начинается от экопоста по Большому алматинскому ущелью. Ориентироваться можно на хвойный лес и огромную трубу. По ней вода из озера поступает в город. Диаметр трубы — почти 2 метра.

«БАО считается стратегическим объектом. Это источник водоснабжения города, почти 30% питьевой воды Алматы получает из озера. Поэтому вода должна быть здесь всегда чистой.

Маршрут не из легких: нужно преодолеть несколько крутых подъемов, зато он короткий около 5 километров.

Чтобы узнать, сколько осталось идти до озера, достаточно посмотреть на цифры-указатели на трубах по дороге. 123 это значит, что впереди еще 123 опоры, и мы увидим Большое алматинское озеро.

Наверху открываются живописные виды на озеро. Лучшие на смотровой площадке. Отсюда можно увидеть устье реки, горные склоны. А если повезет, то и животных. На скалах обитают рыси, арчовые дубоносы, чернозобые соловьи и сибирские птицы, которые прилетают в теплое время года. А выше обитают снежные барсы.

Зимой озеро покрыто льдом, кроме небольшого участка, для наблюдения за уровнем воды. Посещая Большое Алматинское озеро, нужно помнить, что это водоохраная зона, выходить на лед здесь нельзя.

Причина 4: увидеть подводную жизнь озера Каинды

Увидеть необычное подводное царство озера Каинды еще одна причина приехать в горы Заилийского Алатау. Водоем расположен в 300 км от Алматы. И его нужно посетить, пока держится минусовая температура.

Ели, как застывшие воины, возвышаются над ледяной гладью озера. Из-за голых деревянных стволов в народе Каинды называют мертвым озером. А подо льдом виден хвойный лес. Зеленые лапы буквально законсервированы ледяной чистой водой.

Появилось сказочное озеро с подводным лесом больше века назад в результате мощного землетрясения. Часть склона обрушилась, перегородила реку. Образовалась чаша, которая наполнилась водой, укрыв еловый лес.

Каинды находятся на высоте двух тысяч метров. Погода здесь суровая, может меняться за считанные минуты, поэтому стоит утеплиться. А еще отдыхающим нужно помнить, что важно соблюдать чистоту в горах, чтобы сберечь природу в ее первозданном виде.

«Как в горах не мусорить? Ты же принес с собой кучу мусора, куда его потом девать? Самый простой тактически правильный ответ это не приносить мусор. Надо просто, купив продукты, вытащить их из обертки, которая является основной частью мусора, дома до того, как ты пошел в горы. Во-первых, тебе идти физически легче, во-вторых, ты не принес этот мусор.

Вода в Каинды попадает из нескольких горных ручьев. Изначально озеро было безрыбным, но энтузиасты запустили мальков сюда. Правда, ловить ее нельзя. Рыбалка на территории национального парка запрещена.

Причина 5: рыбалка в горах

Отправиться на рыбалку еще одна причина приехать в горы. Рядом с озером Иссык находится искусственный пруд, который питает горная река.

В Казахстан форель завезли в середине прошлого века. Местный климат пришелся ей по нраву. Кстати, форель из этих мест любил генсек Леонид Брежнев ему регулярно поставляли рыбу. Местная форель сейчас пользуется спросом у туристов.

«Мы посмотрели на поток туристов, приезжающих в это место, подготовили проект, обустроили озеро. Думаем, что сможем развивать туристическую отрасль. Здесь рядом озеро Иссык. Уверены, что они будут заезжать на рыбалку после экскурсии.

Рыбы здесь много. Порыбачить приезжают семьями.

«Самая большая рыба, которую я здесь поймал, была больше 5 килограммов. Сегодня у меня 5 штук поменьше, но еще есть время.

На осмотр каждого озера понадобится как минимум день. Но именно дальние маршруты открывают природные богатства, а в Казахстане их много. И стоит побывать здесь в разное время года, чтобы увидеть всю красоту здешних гор.