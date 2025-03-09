Ryanair ввел новые штрафы для туристов

Бюджетная авиакомпания Ryanair заработает на тех пассажирах, которые приезжают в аэропорт впритык к вылету рейсов: лоукостер ввел штраф, зачастую в несколько раз превышающий стоимость авиабилетов. Согласно новой политике 100 фунтов стерлингов (11,5 тыс. руб.) придется заплатить тем туристам, кто прибудет на стойку регистрации менее чем за 40 минут до вылета.

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Такую же сумму выложат пассажиры, опоздавшие на свой самолет и пожелавшие перебронировать билеты на следующий ближайший борт. Услуга доступна в течение часа после времени отправления первоначального рейса. Плата взимается за каждое место.

В прошлом году авиакомпания пообещала полный переход на онлайн-регистрацию и для начала ввела внушительные сборы. В случае если пассажир не зарегистрировался через мобильное приложение за два часа до запланированного в расписании времени, в аэропорту с него дополнительно берут 55 фунтов. Предупреждая новый виток негативной реакции путешественников, в Ryanair посоветовали следить за изменениями в политике компании и прибывать в аэропорт с достаточным запасом времени.

При этом в ирландской авиакомпании безо всяких объяснений не допускали на рейсы россиян, имеющих вид на жительство в странах шенгенской зоны. В частности, на рейс из Барселоны в Таллин не пропустили к гейту 15 человек с ручной кладью, а еще восьмерых до этого остановили у стойки регистрации багажа.

Ранее TourDom.ru писал, что с мая 2025 года лоукостер планирует полностью упразднить стойки регистрации и отменить бумажные посадочные талоны. Если телефон разрядится и турист не сможет предъявить электронный эквивалент, в авиакомпании пообещали помощь сотрудников, обслуживающих посадку на рейс.