Ryanair ввел новые штрафы для туристов

Ryanair заработает на опаздывающих на рейс
Бюджетная авиакомпания Ryanair заработает на тех пассажирах, которые приезжают в аэропорт впритык к вылету рейсов: лоукостер ввел штраф, зачастую в несколько раз превышающий стоимость авиабилетов. Согласно новой политике 100 фунтов стерлингов (11,5 тыс. руб.) придется заплатить тем туристам, кто прибудет на стойку регистрации менее чем за 40 минут до вылета.
Такую же сумму выложат пассажиры, опоздавшие на свой самолет и пожелавшие перебронировать билеты на следующий ближайший борт. Услуга доступна в течение часа после времени отправления первоначального рейса. Плата взимается за каждое место.
В прошлом году авиакомпания пообещала полный переход на онлайн-регистрацию и для начала ввела внушительные сборы. В случае если пассажир не зарегистрировался через мобильное приложение за два часа до запланированного в расписании времени, в аэропорту с него дополнительно берут 55 фунтов. Предупреждая новый виток негативной реакции путешественников, в Ryanair посоветовали следить за изменениями в политике компании и прибывать в аэропорт с достаточным запасом времени.
При этом в ирландской авиакомпании безо всяких объяснений не допускали на рейсы россиян, имеющих вид на жительство в странах шенгенской зоны. В частности, на рейс из Барселоны в Таллин не пропустили к гейту 15 человек с ручной кладью, а еще восьмерых до этого остановили у стойки регистрации багажа.
Ранее TourDom.ru писал, что с мая 2025 года лоукостер планирует полностью упразднить стойки регистрации и отменить бумажные посадочные талоны. Если телефон разрядится и турист не сможет предъявить электронный эквивалент, в авиакомпании пообещали помощь сотрудников, обслуживающих посадку на рейс.