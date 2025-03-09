Как добраться до Антарктиды из России и что там посмотреть

Наш постоянный эксперт рассказал о своём невероятном приключении.

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«В начале 1820 года к берегам неизвестной ранее «южной земли» подошли русские шлюпы «Восток» и «Мирный». Так началась история Антарктиды, где нашлось место и величайшим научным открытиям, и борьбе за ресурсы, и большим человеческим подвигам. Для многих путешественников шестой континент служит символической вершиной тревел-карьеры: считается, что в Антарктиду едут только те, кого уже ничем не удивишь. Другие же пересекают полсвета, чтобы исполнить детскую мечту. Где-то между ними я и оказался — и в начале 2025 года отправился в Антарктику на парусной шхуне вместе с командой таких же энтузиастов. Что из этого получилось, расскажу ниже», — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Антарктида: контекст

Антарктида – единственный континент, который никогда не был заселён людьми. Первым, кто теоретически предсказал его существование, был древнегреческий философ Аристотель. Однако человек смог приблизиться к этому ледяному царству лишь в XIX веке: российская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный» впервые увидела берега Антарктиды в 1820 году, что и считается официальной датой открытия шестого континента.

В ХХ веке Антарктида стала ареной очередной волны великих географических открытий. В 1911 году норвежец Руаль Амундсен первым достиг Южного полюса, опередив британца Роберта Скотта. Позже здесь появились научные станции, а в 1959 году был подписан Антарктический договор, согласно которому континент стал зоной международного научного сотрудничества. Антарктида не является частью ни одного государства и сохраняет статус terra nullius – «ничьей земли».

Здесь нет постоянного населения, но каждый год континент посещают в среднем 4000 человек – в основном сотрудники 70 научно-исследовательских станций 16 стран мира. Единого времени тоже нет: каждая станция живёт в часовом поясе своей страны, и на относительно близком расстоянии разница во времени может достигать целых суток.

Парадоксально, но ещё это самое сухое место на планете: несмотря на огромные запасы пресной воды во льдах, осадков здесь выпадает в четыре раза меньше, чем в Сахаре. И в эту ледяную пустыню мне и предстояло отправиться.

В Антарктиду — из России

Попасть в Антарктиду непросто. Регулярных пассажирских рейсов нет, а любой составной маршрут предполагает четыре-семь пересадок и проход через один из «трёх ключей от Антарктиды» – Ушуайю, Пунта-Аренас или Кейптаун. Путешественники из России обычно добираются до континента через Южную Америку.

Самый популярный вариант – перелёт в Буэнос-Айрес или Сантьяго, а затем – в портовый город Ушуайя. Оттуда в Антарктиду ходят экспедиционные суда и круизные лайнеры, в пути пересекая пролив Дрейка – одно из самых бурных мест в мире.

Второй вариант – перелёт из чилийского Пунта-Аренаса до острова Кинг Джордж в архипелаге Южные Шетландские острова, откуда стартуют полярные регаты на небольших шхунах.

И третий – путь на самолёте или круиз по морю из Кейптауна (как правило, для россиян это самый затратный маршрут).

Для себя я выбрал способ номер два – из Пунта-Аренаса до Шетландов по воздуху, а далее – на аутентичной парусной шхуне. Такое путешествие показалось мне самым интересным и приближенным к маршруту первооткрывателей и позволило побывать в самых притягательных точках континента и ближайших островов.

Что стоит увидеть в Антарктиде?

Станция Беллинсгаузен и Церковь Святой Троицы

Как правило, знакомство путешественников с Антарктикой начинается с российской станции «Беллинсгаузен». Основанная в 1960-х годах, она более полувека остаётся важнейшим центром науки и культуры всего южного континента.

А в 2004 году у станции был построен первый в Антарктиде храм во имя Святой Троицы. Церковь сложили из российской древесины, доставляя брёвна морем. При проектировании учитывали не только экстремальные температуры, но и шквальные ветра, влажность и засоленность атмосферы. Сегодня Храм Святой Троицы – центр духовной жизни Антарктиды, место уединения и искренней молитвы.

Настоятелями служат священники Троице-Сергиевой лавры, которые сменяют друг друга каждый год. Но многие вскоре вновь возвращаются на антарктический пост, где совмещают служение со вполне себе «земными» занятиями: красят, столярничают и расчищают снег.

Остров Десепшен

Остров Десепшен, то есть остров Обмана, потрепал немало нервов полярным капитанам. Всё потому, что Десепшен – остров только на бумаге. Фактически же это затопленная кальдера активного вулкана, который, кстати, извергался не так давно – всего около 50 лет назад. Его подковообразная форма образует естественную гавань, войти в которую можно через узкий скальный пролив, известный как «Меха Нептуна».

В разное время бухта принимала китобоев, учёных и исследователей, но сегодня стоит пустая и служит одним из немногих исторических памятников Антарктики. Внутри бухты можно увидеть остатки старых китобойных станций и заброшенных исследовательских баз, что придаёт месту особую атмосферу.

А ещё здесь проходят обряд посвящения моряки, совершающие первое полярное плавание: окунаются в тёплые (по местным меркам, конечно) геотермальные воды посреди вулканических пейзажей и льдов.

Гавань Орн с ледяными арками

Если ранее все высадки на маршруте осуществлялись на острова, то Орн-Харбор становится для путешественником тем самым местом, где можно с уверенностью заявить: «Теперь я в Антарктиде». Здесь начинается шестой континент, уже без поправок и оговорок.

Ну а помимо символического значения, стараниями путешественников гавань Орн приобрела и развлекательное. Здесь с удовольствием катаются с гор под вопросительные взгляды пингвинов. А при определённой доли везения можно проплыть на «зодиаках» под фактурными арками, искусно созданными природой изо льда и снега.

Порт Лакрой: полярная почта и скелет кита

Порт Лакрой – историческая британская база, в разное время функционировавшая как китобойная и исследовательская. В наши дни она преобразована в музей, при котором работает самое южное почтовое отделение в мире.

Здесь можно погрузиться в быт полярников середины XX века, увидеть сохранившееся оборудование и предметы быта. Но самое главное – отправить близким или самому себе открытку с редким антарктическим штампом. А исполнив задуманное, в деталях рассмотреть удивительно сохранившийся скелет кита, напоминающий о временах активного китобойного промысла в этих водах.

Бухта Парадайз

Парадайз, под стать названию, – одна из самых красивых бухт Антарктиды с зеркально гладкой водой, отражающей айсберги и заснеженные горы. Это место часто посещают киты, морские котики и пингвины, доводя и без того захватывающие дух пейзажи до полного безоговорочного великолепия. Здесь сосредоточено всё, чего ты ожидаешь от Антарктиды. И даже больше: в солнечную погоду это место действительно кажется райским.

Остров Кувервилль: колония папуанских пингвинов

Остров Кувервилль интереснее всего рассматривать с высоты: подняться на горный хребет, чтобы оценить беспокойное разнообразие антарктической флоры и фауны. За последнюю ответственны в первую очередь пингвины: на Кувервилле обитает одна из крупнейших колоний субантарктических или папуанских пингвинов.

Есть у них и третье название – «ослиные». И действительно, на фоне окружающей тишины пингвиньи крики ассоциируются с блеяньем осла, чем в очередной раз напоминают: Антарктида – это вовсе не безмолвный ледяной континент. Здесь кипит жизнь. Но об этом – в следующих статьях.