«Передвижной ночной клуб». Турист рассказал об автобусе в Мексике

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и назвала поездку на местных автобусах «испытанием на прочность нервов, слуха и позвоночника». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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«В мексиканских автобусах блондинки не ездят — они просто в них не выживут», — такой фразой описала мексиканский общественный транспорт россиянка.

Ершова пояснила, что наслаждаться поездкой в местных автобусах нереально. Во-первых, потому что их двери чаще всего вообще не закрываются.

«Все шумы города, грохот старых двигателей, сигналы машин и крики уличных торговцев становятся частью поездки», — пожаловалась она.

Во-вторых, в каждом автобусе есть человек, который «орет во всю глотку», зазывая пассажиров. По словам блогерши, они способны перекричать даже двигатель транспорта. Кроме того, мексиканские водители включают громкую музыку, а пассажиры иногда подпевают.

«Такое ощущение, что попал не в автобус, а в передвижной ночной клуб, только без гламура и со всеми ужасами общественного транспорта», — посетовала автор публикации.

Еще одно неудобство, о котором рассказала Ершова, — жесткие сиденья.

«Если у вас нет дополнительной естественной мягкости в районе пятой точки, готовьтесь страдать. Для людей с худыми бедрами каждая поездка — это пытка, а вот тем, у кого хорошие формы, повезло», — отметила она.

Ранее эта же тревел-блогерша описала путешествие по Мексике на машине фразой «кайф и ужас». В частности, она пожаловалась на адские дороги и «лежачих полицейских», которые могут сломать машину.