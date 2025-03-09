Турист поделился грустной поездкой в самолете

Недавний опыт туриста, который забронировал себе место рядом с иллюминатором, а провел 5-часовой полет у глухой стенки, вызвал массу откликов в соцсетях. Пассажир специально подобрал кресло с тем расчетом, чтобы скоротать время, созерцая потрясающие виды на горы в Аргентине, над которыми пролетал самолет.

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К его удивлению, он попал на единственный ряд в салоне без иллюминаторов. После полета он отметил, что ему пришлось повертеться, стараясь хотя бы краешком глаза увидеть проплывающие мимо величественные панорамы через расположенные спереди и сзади окна.

«Это не был конец света, но мне пришлось сильно напрячь шею».

Пользователи соцсетей пошутили над историей незадачливого туриста, делясь собственными историями из путешествий. Один из них отредактировал исходную фотографию, нарисовав окно с пушистыми облаками и летящими птицами. Кто-то написал, что это лучшее место, если хочется вздремнуть, достаточно свернуть свитер, сделав из него подушку, и прислониться к стенке. Другой пожаловался, что ему без возможности увидеть небо за бортом пришлось провести 16-часовой перелет, и это было трудным испытанием. Третьи предпочитают сидеть в середине салона или у прохода, поскольку им все равно, что происходит за бортом.

«Ненавижу, когда у меня нет места у окна, а тот, кто сидит рядом с ним, все время держит штору закрытой, – отметили в паблике. – Мне кажется, что большинство людей, похоже, делают это большую часть полета».

В качестве совета тем, кто платит деньги за определенное кресло, посоветовали учить матчасть – перед бронированием убедиться, что компоновка сидений соответствует самолету, на котором будет выполняться рейс, так как схемы расположения могут различаться. Скептик заметил, что авиаперевозчики иногда уплотняют ряды кресел – «замечательный трюк, чтобы посадить на рейс больше людей и заставить вас пожевать коленки».

Ранее TourDom.ru писал, что на туриста с багажной полки посыпалась ручная кладь, повредив ему зуб. Бортпроводники, не сумев устранить неисправность, пересадили пассажира на единственное свободное кресло, которое оказалось сломанным. В итоге после 12 часов в неудобном положении пассажир пожаловался на боли в шее и спине.