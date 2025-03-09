Россиянка рассказала о восхождении на гору Гокио-Ри в Гималаях

Хирург Татьяна Аушева, сотрудница НМИЦ онкологии Минздрава России города Ростова-на-Дону, покорила гималайскую гору Гокио-Ри. Высота горы составляет 5483 метра. Женщина также установила на вершине флаг медучреждения, в котором работает.

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Гора Гокио-Ри расположена в районе Джомолунгмы, высочайшей вершины Земли. С пика горы открывается вид на четыре вершины-восьмитысячника: Джомолунгму (Эверест), Лхоцзе, Чо-Ойю и Макалу.

«Для меня гора Гокио-Ри не является самой высокой вершиной, это не самый сложный маршрут с точки зрения альпинизма. Но мне необходимо поддерживать опыт восхождения на высоту более пяти тысяч метров и регулярно совершать такие трекинги. Однако с вершины этой горы открываются такие красивые пейзажи, что дух захватывает! Проходить такие маршруты огромное удовольствие.

Альпинизмом Татьяна Аушева занимается около 15 лет — этим экстремальным видом спорта ее увлек супруг. За это время она совершила восхождения на такие вершины, как горы Фишт и Надежда и пик Советский воин на Кавказе, пик Юхина на Памире, Тсерко-Ри в Гималаях, гора Тубкаль в Африке, покорила Западную и Восточную вершины Эльбруса.

Однако самым сложным, по словам Татьяны, было восхождение на пик Ленина, высота которого составляет 7134 метра.

Татьяна Аушева говорит, что альпинизм помогает ей поддерживать хорошую физическую форму и укрепляет здоровье. Кроме того, она практически каждый день в любое время года ездит на велосипеде — так Татьяна добирается на работу. А еще она посещает шесть спортивных тренировок в неделю: бегает на дистанцию 10 км и занимается на скалодроме.

Татьяна Аушева работает в НМИЦ онкологии Минздрава России более 20 лет. Она опытный хирург-онколог, специлизируется на лечении опухолей молочной железы, мягких тканей и кожи, выполняет сложные реконструктивные и микрохирургические операции, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

Ранее стало известно, что российскую альпинистку Алину Пекову, которая покорила все 14 восьмитысячников планеты, торжественно встретили в Нальчике. В аэропорту города в честь альпинистки играла музыка, а саму Алину ждали подарки. Девушка поблагодарила всех за поддержку. Первое восхождение она совершила в 2017 году — покорила Эльбрус. Восхождение на восьмитысячник считается большим достижением в альпинизме. За всю историю лишь 42 человека смогли покорить все высочайшие вершины Земли.