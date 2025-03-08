Туристам предложили пожить на Сицилии за один евро

Мэрия деревни Сикулиана на юге Сицилии предложила всем желающим отдохнуть три дня всего за 1 евро. Акция с такой символической ценой размещения призвана не только сделать более известным сам населенный пункт, но и в целом простимулировать туризм на территории региона. Эта часть острова находится в стороне от популярных маршрутов, уточняет мэр Джузеппе Замбито.

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Стать участниками розыгрыша могут итальянцы и иностранцы старше 18 лет. Всего будет отобрано 10 пар, которые могут находиться друг с другом в любых отношениях. Это могут быть друзья, семейные пары, родственники и не только.

Туристам для начала необходимо принять участие в конкурсе. Задание: записать видеоролик и объяснить в нем, почему они хотят посетить Сикулиану и что желают узнать о местной культуре и истории. В конце отдыха нужно будет снять еще одно видео, резюмирующее поездку.

Победителям всего за 1 евро предоставят проживание, питание и экскурсии. В мэрии хотят, чтобы туристы открыли для себя регион. Поэтому акцию планируют повторить в октябре этого года и следующей весной. То есть в низкие сезоны.

Известно, что на Сицилии уже действуют подобные схемы, но не для путешественников, а для инвесторов. Правительство региона уже больше 15 лет предлагает итальянцам и не только покупать старые дома за 1 евро для дальнейшей перепланировки.