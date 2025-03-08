Эксперты рассказали, с какими трудностями можно столкнуться при оформлении виз

Италия, Испания и Франция стали самыми популярными странами для оформления шенгенских виз у россиян. Также в топах Греция, несмотря на то что страна выдает визы только на даты поездки, рассказали "РГ" представители туротрасли.

"Спрос на визы сохраняется на стабильном уровне. Мы видим, что туристы стали чаще планировать путешествия через туроператоров, что позволяет избежать лишних сложностей в оформлении виз. Если говорить про шенгенскую зону, то по-прежнему пользуются популярностью Франция, Италия, Испания и Греция", - рассказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В "Московском Визовом центре" также отметили, что сейчас есть большой спрос на визы в Италию, Испанию и Францию. По данным компании, хуже всего из этих стран дает визы Испания. Срок визы составит не больше трех месяцев, за исключением поездок из-за недвижимости.

Теперь консульства стали внимательнее следить за визовой историей, за странами поездок, говорит вице-президент АТОР. Сроки рассмотрения в среднем занимают от 20 до 50 дней.

"Во многом это непредсказуемо, поэтому мы рекомендуем туристам минимум за 2-3 месяца принимать решение подавать на визу. Франция больше остальных выдает годовые визы, но и отказы бывают. Италия очень редко дает визу на срок больше года, обычно это полугодовые визы. Греция и Испания дают визы под сроки поездок", - рассказывает Мурадян.

В "Московском Визовом центре" подтверждают, что Греция всегда дает шенген на даты поездки.

"У одного нашего клиента пять греческих виз, и все правильно откатанные. И все однократные на даты поездки", - рассказали в компании.

В среднем, по оценке экспертов, консульский сбор составляет от 2,8 тыс. до 3,5 тыс. рублей, при этом если оформление визы передать компании, то речь будет идти о сумме около 30 тыс. рублей.

"Испанский центр ввел биометрическую запись. Теперь, чтобы записаться на подачу, нужно сначала пройти биометрию. И потом на входе при подаче документов ее сравнят с той биометрией, которую вы предоставили. Если она не совпадает, вас просто не пустят. Это необходимо для борьбы с визовыми спекулянтами, которые занимают слоты", - говорит вице-президент АТОР.

Читатель "Российской газеты" Олег, который в октябре получил визу в Италию на три месяца, отметил, что лучше начать оформлять шенген как можно раньше, потому что к нужному сроку может не остаться свободных дат на прием документов или из-за большой загруженности консульство может не успеть принять решение. Самостоятельно собрать необходимые документы несложно, добавил Олег, но на подачу лучше приходить с наличными, так как в визовом центре может не быть возможности оплаты картой (а банкоматов может не быть).

Другая читательница "РГ" Яна, которая получила визу во Францию на полгода, также подтверждает, что документами нужно заниматься как можно раньше. Свой шенген она сделала еще летом. Хотя поездка планировалась в марте.

При этом, как рассказывает руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, Европа не входит в топ-3 визовых страны, куда планируют поехать россияне в теплом сезоне 2025 года.

"Самым популярным визовым направлением оказалась Япония: на страну приходится 10,2% от всех зарубежных заказов. Второе место занял Китай, куда отправятся 9,5% россиян, а третье - Южная Корея с долей 4,7%. В десятку востребованных стран, куда перед поездкой необходимо оформить визу, вошли также Италия (3,9%), Франция (3,8%), Испания (3,1%), Германия (1,0%), Кипр (0,9%), Великобритания (0,8%) и США (0,7%)", - говорит она.

Представитель туроператора ITM group говорит, что при оформлении даже несложных виз нужно учитывать некоторые особенности - например, Япония вернет заявителю документы, если в папке они разложены не в том порядке.

"Для поездки в некоторые страны требуется оформить электронную визу. Например, Вьетнам и Южная Корея упростили процесс получения визы с помощью электронного оформления для граждан России. Такие же условия действуют для посещения Кении. Обычно строки рассмотрения документов не превышают 72 часа", - рассказали в компании.

Несмотря на санкции, россияне продолжают получать визы в США, говорят в "Московском Визовом центре". Оформление строит около 40 тыс. рублей, плюс нужно пройти собеседование.

"Собеседование на русском языке можно пройти в Казахстане, Армении, Сербии, Польше", - говорит представитель компании.

Вице-президент АТОР напоминает, что иногда нужно проверить визовые правила того региона, куда вы едете. Например, при посещении китайского Хайнаня виза не нужна, к тому же некоторые страны предлагают относительно большую транзитную визу, что упросит планирование путешествия.