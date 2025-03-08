Женщины рассказали, какие путешествия хотели бы получить в подарок на 8 Марта

Большинство женщин хотят получить путешествие в качестве подарка на 8 Марта – таковы результаты опроса телеграм-канала «Крыша ТурДома». Редакция представила на выбор несколько вариантов идеального презента. Подписчики могли назвать и собственную версию.

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В итоге именно путешествия набрали 44% голосов участниц опроса. Максимально близко к этому уровню оказались деньги – 14%. На третьем месте забота и внимание – 10%. Как выяснилось, меньше всего женщины хотят, чтобы им дарили бытовую технику. Этот вариант набрал только 1%.

В комментариях подписчицы и подписчики обсудили, когда и куда хотели бы поехать. Некоторые уточняли: подаренное путешествие не обязательно должно прийтись на Международный женский день. Они готовы и подождать. По поводу направлений мнения разделились. Для ощущения покоя туристы советуют друг другу отправиться на Мальдивы. Некоторые хотят полететь в США. Видимо, новости о переговорах добавляют оптимизма. Европа, в том числе Франция, тоже была представлена в числе вариантов.

Стоит отметить, что туристы называли не только «теплые» направления. Одна из подписчиц сказала, что не против еще раз побывать на Баренцевом море.

В прошлом году телеграм-канал «Крыша ТурДома» тоже проводил опрос к 8 Марта, но формулировка была другая. Мы спрашивали подписчиков, где они будут отмечать праздничный день. Результаты тогда показали, что большинство респондентов планировали отметить 8 Марта дома или на даче. Поездку за границу наметило лишь 8% подписчиков, чуть меньше – путешествие по России.