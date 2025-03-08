Вьетнам изменил безвизовый въезд для граждан России

Правительство Вьетнама продлило на три года безвизовый въезд для россиян и граждан еще 11 стран. Согласно опубликованному постановлению, туристы из Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, России, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Италии и Финляндии могут беспрепятственно вьезжать во Вьетнам на срок до 45 дней до 15 марта 2028 года.

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Правило о 45-дневневном безвизе для граждан этих стран, включая Россию, действует с 2023 года. Однако срок действия разрешительного документа истекал 15 марта. Вчера вьетнамцы опубликовали новый, продлив безвиз еще на три года, до 15 марта 2028-го.

При этом из списка стран, для граждан которых сделано послабление, исключили Беларусь. А для обладателей паспортов Польши, Швейцарии и Чехии безвизовый въезд с целью туризма на 45 дней продлен только до 31 декабря этого года. Впрочем, у граждан всех стран сохраняется право подать заявление на электронную визу через портал и оформить въезд на 90 дней.

Продление безвиза для россиян – это очень хорошая новость с учетом предстоящего увеличения количества рейсов. Как уже сообщал «ТурДом» ранее, в марте – апреле AZUR Air начнет полеты в Нячанг из девяти городов. С 22 марта рейсы из Москвы в Нячанг появятся у «Аэрофлота». Туры с этой перевозкой с февраля продает партнер нацперевозчика – «Библио-Глобус».