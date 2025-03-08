В Ченнаи открылся фестиваль русской культуры
Фестиваль русской культуры в Южной Индии начался на площадке Русского дома в Ченнаи. Об этом сообщил ТАСС его директор Александр Додонов.
"Фестиваль открылся при аншлаге красочным выступлением творческого коллектива Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева", - отметил он.
Мероприятие посетили российские дипломаты, представители иностранных дипломатических миссий, соотечественники, деятели культуры, местные политики, студенты.
По словам Додонова, "более 350 зрителей смогли увидеть самобытные мордовские национальные костюмы и украшения, услышать русские и мордовские народные песни, насладиться красотой народных танцев, увидеть настоящие лапти, валенки и традиционные музыкальные инструменты нашей страны".
"Выступление вызвало большой интерес индийской аудитории", - указал директор Русского дома, добавив, что в ближайшие несколько дней коллектив из России покажет свою программу в других городах Южной Индии - Хайдарабаде и Бангалоре.