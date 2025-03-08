Стало известно, с какими трудностями сталкиваются россияне за рубежом

Российские туристы в путешествиях за рубежом чаще всего страдают от укусов насекомых и нападения обезьян. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование. Среди насекомых лидируют клещи, осы, пчелы и шершни. Также распространены нападения собак и встречи с морскими жителями, такими как медузы и морские ежи.

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Чаще всего с такими неприятностями россияне сталкиваются в Таиланде. В Индонезии распространены нападения обезьян и собак, а в Турции – укусы собак и кошек. В России туристы чаще всего обращаются за помощью после укусов клещей.