Турист рассказал о небанальном отдыхе в Турции

Не секрет, что Турция является одним из самых популярных (и более или менее доступных) направлений для путешествий нижегородских туристов. Однако многие предпочитают проводить свой отдых, нежась на пляжах и развлекаясь в отелях, выбравшись за время отпуска от силы на одну-две экскурсии. Конечно, этого явно недостаточно для погружения в историю страны и знакомства с ее природой и архитектурой.

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Корреспондент ИА «В городе N» посетила несколько удивительных мест и открыла для себя Турцию совсем с другой стороны.

Далее рассказ пойдет от первого лица.

Не только пляжи

Несмотря на то, что практически все мои друзья и знакомые побывали в Турции — а некоторые и не по одному разу, — я долгое время предпочитала для поездок в отпуск другие страны. После их рассказов у меня складывалось впечатление, что кроме пляжного отдыха заняться там абсолютно нечем. Да и приятели, зная мой темперамент, соглашались, что мне там будет неинтересно.

Однако, когда в очередной раз зашла речь о том, куда отправиться в отпуск, и кто-то предложил Турцию, я начала изучать информацию, и оказалось, что и в этой стране множество потрясающих мест, где можно получить незабываемые впечатления. И вот, наконец, я решилась составить друзьям компанию.

Для первого путешествия был выбран отель недалеко от Белека — относительно небольшого курорта на берегу Средиземного моря. Правда, поначалу я испытала некоторое разочарование. Гостиница стояла буквально в чистом поле. Я привыкла, что при выходе с территории отелей можно сразу попасть в шумный город с променадом, многочисленными сувенирными лавками, колоритными зданиями и различными развлечениями, как это было в других странах. Здесь же не оказалось ничего кроме автобусной остановки, откуда можно уехать в Белек.

Конечно, на самой территории отеля были и бассейны, и ресторан, и несколько магазинов, но даже для того, чтобы добраться до пляжа, приходилось плыть на небольшом кораблике по маленькой речушке около получаса.

Список мест, где мне бы хотелось побывать, я составила заранее. Обычно я предпочитаю не покупать экскурсии в отеле и другим не советую, так как вне гостиниц цены гораздо привлекательнее. Но здесь у нас просто не было выбора.

Американские горки и морж-качок

Первым местом, куда мы отправились, стал парк развлечений Land of Legends, который называют турецким Диснейлендом. Он находился недалеко от нашего отеля. Многие туристы его игнорируют, считая, что подобные места интересны только детям. Однако мы убедились, что это не так. На некоторых аттракционах кричат даже взрослые — кто-то от страха, кто-то от восторга.

Билеты мы купили у отельного гида, о чем ничуть не пожалели. Наценка была незначительной, а если бы мы решили приобрести их на входе в парк, то пришлось бы выстоять огромную очередь и потерять немало времени, которое лучше потратить на развлечения. Билет действует на протяжении всего дня, то есть, можно кататься на любых аттракционах без ограничений.

Разумеется, мы опробовали все. Здесь есть и несколько видов американских горок — от небольших до огромных с «мертвой петлей», и многочисленные карусели, и аквапарк, и имитация полета на самолете, и центрифуга с опускающимся полом, где только центробежная сила позволяет не падать вниз, и многое другое.

Единственное, что нам не удалось, — полетать на воздушном шаре. В день нашего визита в «турецкий Диснейленд» была ветреная погода, и аттракцион не работал - его закрыли в целях безопасности.

Также здесь можно посетить дельфинарий (это тоже входит в стоимость билета). Представления с участием морских животных, которые проделывают невероятные трюки, идут по расписанию, и можно выбрать любое удобное время. Даже если немного опоздать к началу шоу ли уйти чуть раньше — ничего страшного. Здесь нам особенно запомнился морж, который делал зарядку, повторяя движения за дрессировщиком.

Сама территория парка тоже впечатлила. В «турецком Диснейленде» множество цветущих растений, арт-объектов, фонтанов и других интересных деталей, которые хочется рассматривать и фотографировать.

С наступлением темноты в парке включается подсветка, и он преображается. Каждый вечер на воде перед замком с башенками проходят красочные шоу. По каналу проплывают светящиеся лодки со сказочными героями. Кстати, для того, чтобы посмотреть на это яркое действо, даже необязательно покупать билет в парк. Канал находится за территорией с аттракционами, и увидеть представление можно, не заходя внутрь.

Город контрастов

Следующей точкой нашего путешествия стал Стамбул. Побывать в Турции и не увидеть этот город контрастов было бы непростительной ошибкой. Планированием поездки мы озаботились заблаговременно. Экскурсию в отеле покупать не стали, самостоятельно приобрели авиабилеты и забронировали хостел на одну ночь. Получилось в три раза дешевле, чем у гида на территории гостиницы.

Правда, путешествуя по Стамбулу самостоятельно, следует быть очень внимательными. Некоторые таксисты, дежурящие ночью около аэропорта, так и норовят обсчитать клиентов, и мы, к сожалению, тоже попались на эту уловку, разгадав мошенническую схему только в хостеле. Еще одна туристка из нашего отеля, пообедавшая в уличном стамбульском кафе, вернулась с жестким отравлением. Кроме того, бывалые путешественники рассказывали, что в людных местах в этом городе можно стать жертвой карманников. К счастью, с нами такого не случилось.

Переночевав в хостеле, мы с самого утра отправились знакомиться с городом. Сначала посетили площадь Султанахмет со знаменитым Египетским обелиском, привезенным из Луксора. Это самый старый объект в Стамбуле — ему больше 30 веков!

Здесь же находится не менее знаменитая Голубая мечеть с шестью минаретами. Согласно местной легенде, их нестандартное число связано с ошибкой архитектора. Дело в том, что слова «шесть» и «золото» в турецком языке созвучны. Султан Ахмет I при заказе проекта имел в виду второе. Но, по всей видимости, архитектор не понял, что он хотел золотые минареты, и решил, что речь идет о количестве.

Попасть внутрь мечети нам не удалось — изначально она у нас в планах не стояла, поэтому мы не позаботились о том, чтобы взять с собой соответствующую одежду. Естественно, в коротких юбках и шортах туда входить нельзя. Кроме того, во время нашего визита там велись реставрационные работы, и не все помещения были доступны для туристов.

Зато получилось посетить стоящий неподалеку собор Святой Софии. Там таких жестких ограничений нет, поскольку сейчас это не храм, а своеобразный музей. Вход в него бесплатный, но надо пройти досмотр — с собой нельзя проносить колюще-режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости и почему-то штативы. Правда, на выходе изъятый аксессуар мне вернули.

Изначально собор, построенный в начале VI века, был христианским, но после завоевания Константинополя турками султан Мехмед II повелел превратить его в мечеть. К нему пристроили минареты, а византийские фрески и мозаики закрасили. Под слоем штукатурки большинство из них сохранилось до наших дней, и сейчас их можно увидеть.

В момент нашего визита в соборе тоже шла реставрация, но большая часть помещений была открыта для посещения, и нам удалось оценить величие этого древнего храма.

Далее мы отправились в азиатскую часть Стамбула — для этого потребовалось переплыть на пароме через бухту Золотой Рог. С его борта можно было полюбоваться потрясающими видами.

На другом берегу нам открылась непарадная часть города. Здесь было не так чисто, и особых достопримечательностей мы не увидели. В основном в этой части Стамбула расположены жилые дома и магазины. Хотя нам встретилось несколько любопытных арт-объектов. К сожалению, у нас было не очень много времени, и до многих улиц мы просто не дошли.

Затем мы вернулись в европейскую часть, где полюбовались на Галатскую башню. Можно было подняться наверх, где находится смотровая площадка, но на входе выстроилась огромная очередь, а нам уже надо было спешить в аэропорт. Будет повод посетить Стамбул еще раз.

Скалы-грибы и Долина Любви

После этого мы решили отправиться в Каппадокию — местность в горах на востоке полуострова Малая Азия. Экскурсия рассчитана на два дня, так как путь туда неблизкий, но он того стоит. Автобус забрал нас из отеля рано утром, и ехали мы почти семь часов с небольшими остановками.

Прежде всего, Каппадокия славится своим уникальным ландшафтом. Мы посетили несколько долин со скалами причудливой формы. В одной из них камни напоминали гигантские грибы, в другой можно было рассмотреть очертания различных животных — и все это создано самой природой.

Также побывали в Розовой долине, где горы окрашены в цвет заката. Кстати, и прибыли мы туда во время захода солнца — эффект был потрясающий.

Здесь же находится высеченный в скалах город, где, как рассказал нам гид, до сих пор живут люди. В подтверждение своих слов он пригласил нас «в гости к дедушке».

В одной из пещер действительно обнаружилась настоящая комната с кроватями, столом, коврами, гобеленами на стенах и вырубленными в скалах окнами. Пожилой хозяин рассказал, что здесь издавна жили его предки, и он продолжает семейную традицию. Тут же он предложил нам купить гранатовый сок. Возможно, байка про дедушку — просто приманка для туристов, которые скорее приобретут напиток в таком атмосферном месте, чем в обычном магазине. Но даже если это и так, история действительно оригинальная.

Сохранилась здесь и старинная церковь, вырубленная в скале. Там мы тоже побывали. Конечно, она уже не действует, но смотрится оригинально. Местами на стенах и потолке сохранились фрагменты росписи.

Затем нас привезли в Долину Любви, где тоже можно было увидеть скалы нестандартной формы, после чего поселили в отель на ночлег. Для первого дня впечатлений было немало.

С высоты под землю

Но самое главное событие, ради которого все и едут в Каппадокию, ждало нас на второй день. Каждое утро в небо над ущельем поднимаются сотни воздушных шаров. Это действительно впечатляющее зрелище!

Конечно, полеты выполняются только при хорошей погоде, и мы переживали, что из-за тумана все отменят, и мы ничего не увидим. Но нам повезло, и в итоге шоу состоялось. Для того, чтобы увидеть полеты, пришлось встать в 4 часа утра, чтобы к 5:00 добраться до места назначения, но это действительно того стоило. 200 ярких шаров среди скал смотрелись очень эффектно. Кстати, можно было и прокатиться на одном из них, но аттракцион на тот момент стоил 200 долларов, и у нас с собой не было таких денег. Но даже наблюдение за полетами с земли подарило незабываемые эмоции.

Далее мы отправились в подземный город. Это уникальное сооружение, уходящее вглубь на восемь этажей, правда, туристов пускают только на верхние три. По словам гида, город построили хетты, а представители этого народа имели рост 140 — 150 сантиметров и вес 40 — 45 килограммов, поэтому все ходы и помещения там низкие и узкие. Крупным людям перемещаться в подземном городе довольно сложно — одна туристка из нашей группы чуть не застряла. Те же, кто своими размерами недалеко ушел от хеттов, смогли беспрепятственно облазить все. Нам показали, где представители этого древнего народа жили сами, где хранили продукты и держали скот, как защищали свое подземное убежище от врагов.

На обратном пути мы посетили караван-сарай и несколько сувенирных лавок, где нам, конечно же, пытались продать ювелирные украшения, сладости и напитки, но на экскурсиях лучше ничего не приобретать — цены там, как правило, выше, чем в обычных магазинах.

Голубое на белом

Изучая информацию о Турции, я наметила для себя и еще одну точку, где хотелось бы побывать, — Памуккале. Белые скалы и голубая вода очень эффектно смотрелись на фотографиях в буклетах и в интернете. Однако друзья сказали, что с них поездок хватит, и остались отдыхать на пляже. Пришлось отправиться туда одной — не отказываться же от мечты!

По пути к природной достопримечательности наш автобус сделал остановку в античном городе Гераполисе (его также называют Иераполисом или Хиераполисом). Здесь сохранилось множество фрагментов древних строений — амфитеатр, ворота Домициана и ряд других. Архитектура напомнила мне достопримечательности греческого Акрополя. Впрочем, иначе и быть не могло, ведь именно эллины строили этот древний город, а потом он перешел римлянам.

За отдельную плату можно было искупаться в бассейне, вода в котором якобы имеет омолаживающее свойство. По легенде, именно ему обязана своей неувядающей красотой египетская царица Клеопатра. Однако исторических подтверждений этому нет, и я на байку для туристов не купилась.

И вот, наконец, мы добрались до белых скал с термальными источниками. Правда, как и многие туристы, я испытала некоторое разочарование. И скалы оказались не такими белыми, как на картинках, и вода не такая голубая. Кроме того, здесь просто толпы туристов, и сделать эффектные снимки без посторонних людей в кадре оказалось не так-то просто. Но в целом я не пожалела, что побывала в этом месте и увидела еще одну достопримечательность вместо банального отдыха на пляже.

Также мы успели побывать в Белеке, который находился совсем недалеко от нашего отеля, и в соседнем поселке Кадрие. Хотя особых достопримечательностей мы там не увидели — в основном, новодел, но и искусственный водопад, и фонтаны, и многочисленные арт-объекты смотрятся весьма колоритно.

Кроме того, именно здесь лучше покупать сувениры и турецкие сладости. И в Белеке, и в Кадрие множество магазинов и лавок, а, следовательно, и большой выбор товаров, и возможность найти что-то подешевле.

Древность под ногами

Во время следующей поездки в Турцию мы остановились в городе Сиде, так что была возможность познакомиться и с удивительными местами, находящимися в его окрестностях. На этот раз нам повезло: отель находился рядом с оживленной улицей. Кроме того, при желании даже можно было дойти пешком до Старого города, куда специально привозят туристов со всей Турции. Правда, делать это лучше вечером: идти больше часа днем под палящим солнцем — такое себе удовольствие. Впрочем, можно воспользоваться и общественным транспортом.

В античном Сиде сохранились руины построек II века до нашей эры. Это и храм Аполлона, и развалины городского рынка, но, конечно, есть и современные объекты «под старину». А самое интересное находится буквально под ногами. Часть тротуаров в Старом городе покрыта прочным стеклом, сквозь которое можно рассматривать фрагменты фасадов разрушенных зданий, детали колонн и другие артефакты. Нам даже повезло спуститься туда — попасть в подземную часть античного Сиде можно было через одно из многочисленных кафе, владелец которого разрешил воспользоваться этим потайным ходом.

Конечно, как и в любом популярном туристическом месте, здесь полно магазинов, сувенирных лавок и ресторанов, однако цены нам показались завышенными.

В гости к Санта-Клаусу

Экскурсий в Сиде предлагают тоже множество. Рядом с нашим отелем было несколько туристических бюро, где можно сравнить цены и выбрать наиболее приемлемые. Правда, здесь следует быть внимательными, так как пословица «Скупой платит дважды» в любой момент может подтвердиться. Так случилось и со мной во время экскурсии по маршруту Демре — Мира — Кекова.

Продавцы обещали поездку на яхте со стеклянным дном, сквозь которое можно рассмотреть подводный мир, посещение церкви Святого Николая и города мертвых — древнегреческого некрополя в скалах. Религиозные объекты меня не очень интересуют, а вот морской прогулки я ждала с нетерпением. По факту же «стеклянное дно» оказалось двумя небольшими окошками, вокруг которых сразу собралась толпа. Но, хотя и с трудом, через них можно было рассмотреть фрагменты древних сосудов и обитателей глубин. Правда, потрясающие виды с борта судна действительно впечатляют.

Далее ждало новое разочарование. Когда мы прибыли в Демре, где, по преданию, жил Николай Чудотворец, выяснилось, что за посещение храма и некрополя надо доплатить — как оказалось, в стоимость экскурсии это не входило, хотя продавцы утверждали обратное. Многие туристы из нашей группы не скрывали негодования. Особенно расстроился 89-летний мужчина, который купил экскурсию исключительно ради того, чтобы попасть в церковь. Гид сжалилась над дедушкой и заплатила за него сама. Остальным пришлось либо выложить еще 15 долларов, либо просто погулять по городу.

Я выбрала второе. Здесь можно было побродить по колоритным улочкам и сувенирным лавкам и даже неожиданно встретить Санта-Клауса в разгар лета — ведь именно святой Николай стал прототипом рождественского волшебника. Город мертвых я тоже увидела, правда, только снаружи. Но судя по тому, как быстро вернулась часть группы, заплатившая за посещение церкви и некрополя, я не так много потеряла.

Общение с природой

После мы самостоятельно совершили поездку в соседний город Манавгат на рейсовом автобусе. Там нас впечатлил водопад и река с зеленой водой. Здесь же можно посетить рынок и многочисленные магазины, чтобы приобрести различные товары по вполне приемлемым ценам.

Затем мы отправились на экскурсию по Зеленому каньону. Неспешная прогулка на яхте больше подходит любителям спокойного отдыха. В стоимость поездки также входили купание, обед и рыбалка. Организаторы обещали прямо на яхте приготовить уху из улова. Правда, никто ничего не поймал. Но после активного отдыха и долгих пеших прогулок такая расслабляющая поездка нам не помешала.

К сожалению, на экскурсии нам почти ничего не рассказывали об этом месте. Уже потом, самостоятельно изучая информацию, мы узнали, что водоем, по которому мы путешествовали, искусственный. Он образовался только в середине ХХ века при строительстве дамбы на реке Манавгат. И кстати, каньон показался нам не слишком зеленым. Как выяснилось, несколько лет назад там произошел мощный пожар, уничтоживший растущие по берегам водоема деревья. Восстановиться природа еще не успела. Многие туристы язвительно замечали, что ехали на Зеленый каньон, а попали на Рыжий.

Следующей нашей поездкой стала экскурсия на яхте к Острову Дельфинов. Разумеется, покупали мы ее уже в другом бюро. Хотя наши соседи по отелю, которые побывали на этой экскурсии ранее, пытались нас отговорить, утверждая, что никаких дельфинов там нет. Но нам повезло: морские животные все же показались нам. Правда, увидеть их удалось только издалека.

Впрочем, прогулка на яхте в целом нам понравилась. На палубе проходила пенная дискотека, были и остановки для купания в море.

Есть поводы вернуться

А вот путешествие в Анталью у нас не удалось. Мы хотели побывать в Старом городе, и выделили один день нашего отдыха для поездки туда. На рейсовом автобусе удалось доехать до аэропорта Антальи, откуда в центр ходит общественный транспорт. Однако оказалось, что билет нельзя оплатить ни банковской картой, ни наличными. Требовался специальный проездной, но никто так и не смог нам вразумительно объяснить, где его можно купить.

В итоге мы немало времени потратили на поиски транспортной карты. Конечно, в этом была и наша вина, поскольку мы заранее не изучили особенности маршрута. Так что если вы хотите самостоятельно съездить в Анталью, следует позаботиться о покупке транспортных карт заблаговременно. Мы так и не смогли их приобрести, поэтому знакомство с городом ограничилось посещением торгового центра — единственного, что нам оказалось доступно на остановке, где нас высадили. Впрочем, ничего интересного мы там не нашли — обычные магазины и бутики, как и в России.

Конечно, были у нас и другие развлечения, которыми известна Турция — пенные вечеринки и мастер-классы по танцу живота в отеле, купание в море, катание на квадроциклах и шопинг, но этим уже никого не удивить.

Впрочем, несмотря на то, что нам удалось посетить множество интересных мест, осталось немало городов и неизведанных уголков, где хотелось бы побывать. Так что поводов отправиться в Турцию еще раз у меня более чем достаточно.