Туроператоры ожидают снижения цен на отдых в Турции

Стоимость летнего отдыха в Турции для россиян может снизиться в случае дальнейшего укрепления курса рубля, также сейчас выгодно покупать туры в эту страну благодаря акциям раннего бронирования (РБ), сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

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«Многие популярные отели анталийского побережья, стараясь сохранить спрос, оставили цены на лето 2025 на уровне прошлого года. Туры в Турцию номинируются в евро и оплачиваются в российских рублях по внутреннем курсу туроператора, поэтому в случае дальнейшего укрепления рубля стоимость отдыха в Турции сможет стать более привлекательной. Тем не менее, если сравнивать курсы евро сейчас и год назад, разница незначительна», — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Туроператор Fun&Sun отмечает значительную роль акций раннего бронирования в покупке туров в Турцию по привлекательной цене.

«Даже если какие-то изменения и произойдут, то в любом случае цена не будет ниже, чем сейчас дают отельеры по РБ. Сейчас у отелей скидки достигают 30%, то есть в пакете это выгода в 15%, так как примерно половина стоимости - это перевозка. Еще один позитивный фактор для бронирования сейчас - укрепление рубля, что дает выгодные цены», — пояснили в пресс-службе компании.

Туроператор рекомендует "не затягивать" с бронированием летнего отдыха в Турции, так как пока есть возможность выбора туров с конкретными датами перелета, с более широким ассортиментом отелей и категорий номеров, есть скидки и возможность оплатить поездку по выгодному курсу.

Как отметили в пресс-службе Anex Tour, делать выводы о средней стоимости туров в Турцию на этот год рано. Если сравнивать промежуточные показатели, то в валюте средний чек немного ниже, но существенного снижения цен не наблюдается. Колебания курсов валют влияют на стоимость, но не являются определяющим фактором.

По данным Tez Tour, цены на отели в Турции в настоящее время находятся на уровне прошлого года. Эксперты прогнозируют, что если текущие темпы снижения инфляции и ключевой ставки в Турции сохранятся, то к осени 2025 года возможно снижение цен на туристические услуги. Однако этот эффект, скорее всего, проявится уже в следующем сезоне, так как основная загрузка отелей на осенние и летние месяцы формируется заранее благодаря акциям раннего бронирования.

Спрос на отдых в Турции

У "Интуриста" Турция занимает первое место по бронированиям на предстоящий летний сезон. Кампания раннего бронирования показывает двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У Fun&Sun страна также возглавляет топ зарубежных бронирований на лето с долей 79%. Аналогичные данные приводят Anex Tour и Tez Tour.

«Турция лидер по спросу на летний период, что обусловлено рядом факторов: популярность направления, сравнительно недолгий перелет, разнообразная отельная база, которая подойдет всем категориям туристов, развитая инфраструктура, климат и ценовой фактор», — подчеркнули в Anex Tour.

В компании также отметили нарастающую тенденцию к увеличению глубины бронирования, в том числе по Турции. В Tez Tour сообщили, что эта страна уже более десяти лет остается лидирующим направлением для летнего отдыха среди россиян, и в 2025 году этот тренд, вероятно, сохранится.