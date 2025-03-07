Four Seasons запускает официальный тур по местам популярного сериала

Сеть отелей Four Seasons подготовила уникальное предложение для всех фанатов «Белого лотоса». Готовы отправиться в тур по местам съёмок популярного сертала? Он будет длиться целых 20 дней — с 7 по 26 мая 2026 года. Конечно, гостей ждёт незабываемое путешествие, ведь всё начнётся с дороги на частном самолёте Four Seasons Private Jet Experience. Остановки запланированы в Сингапуре, Марракеше, Таиланде, Невисе, Мехико, Мауи, на Мальдивах и в Таормине.

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Проживать гости будут, как вы уже могли догадаться, в разных филиалах сети Four Seasons по всему миру. Ключевой точкой станет Four Seasons Resort Koh Samui в Таиланде, где как раз снимали третий сезон. В программе — снорклинг, тренировки по муай-тай, спа-процедуры и экскурсии.

Поскольку запланирован всего один тур с 7 по 26 мая 2026 года, это эксклюзивное путешествие может быстро распродаться. Однако его стоимость — $188 000 на человека при двухместном размещении, что делает его серьезной инвестицией и выбором не для всех.