Сочи – популярный курорт, но если вы ищете более спокойное и бюджетное место для отдыха, обратите внимание на Абхазию.

Абхазия заметно дешевле: средний чек в кафе – около 500 рублей, а туры на двоих с перелетом и проживанием можно найти от 40 тысяч рублей. Это отличный вариант, если хочется отдохнуть без лишних затрат. Также в разгар сезона пляжи Сочи переполнены, а в Абхазии гораздо просторнее. Чистая вода, свободное место на берегу и тишина – идеальные условия для расслабленного отдыха.

Как отели получают звезды и что они означают

Абхазия – это не только море, но и потрясающие природные ландшафты. Горы, озера, водопады и густые леса отлично подойдут для разнообразных прогулочных маршрутов и экскурсий.