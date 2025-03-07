Отдохнуть в ОАЭ приглашают за 40 тысяч рублей

Турагенты обращают внимание туристов на недорогие варианты отдыха в ОАЭ в мартовские даты. Например, выгодные по цене туры можно обнаружить в онлайн-системах бронирования с вылетом из Москвы 14–16 марта.

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Одно из самых бюджетных предложений – тур на 7 дней в Al Khaleej Grand Hotel 3* в Дейре (Дубай) без питания стоимостью 80 тыс. руб. на двоих или 40 тыс. на одного при 2-местном размещении. Вылет из Москвы 14 марта.

За 84 тыс. доступен турпакет с проживанием в 4*-ном Golden Tulip Deira Hotel, а за 87 тыс. – в Citymax Bur Dubai 3*, за 90 тыс. можно отдохнуть в Ibis Fujairah 3*.

Если туристы отправятся на отдых в Эмираты в период школьных каникул – для тех, кто учится по триместрам, они пройдут с 5 по 13 апреля, – поездка обойдется существенно дороже. Например, стоимость недельных туров на двоих с размещением в Golden Tulip Deira 4* и Ibis Fujairah 3* вырастет до 145 тыс. руб. – на 71% и 61% соответственно.

Популярные отели более высокой ценовой категории тоже подорожают в дни весенних каникул. В частности, недельный тур с размещением в Ramada By Wyndham Beach Hotel Ajman 4* в Аджмане в середине марта можно заказать за 133 тыс. руб. на двоих (вылет 16 марта), а в начале апреля его придется бронировать уже на 60% дороже – за 212 тыс. (отправление из Москвы 4 апреля).

Отдых в Rixos Bab Al Bahr 5* в Рас-эль-Хайме в марте доступен за 247 тыс. руб., а если ехать на отдых в каникулы, за аналогичный турпакет придется отдать уже 374 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что туры в Египет на школьные каникулы с вылетом из Москвы 5–6 апреля обойдутся на 20–30% дороже, чем неделей ранее.