Чем удивляет туристов улица Бангла-роуд на Пхукете

Днём Бангла-роуд в Патонге кажется обычной туристической улицей с кафе, магазинами и турагентствами. Люди неспешно прогуливаются, таксисты предлагают услуги, а в воздухе витает аромат тайской кухни. Как эта улица на известном курорте в Таиланде живёт двойной жизнью, можно узнать на сайте Туристас.

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Но с заходом солнца всё меняется: улица превращается в пешеходную зону, вспыхивают неоновые огни, а музыка раздаётся из каждого бара. Начинается бурная ночная жизнь. Уличные артисты показывают фокусы и огненные шоу, зазывалы приглашают в бары, обещая лучшие вечеринки и бесплатные напитки.

Go-go бары и клубы привлекают любителей развлечений, а бар-герлз создают атмосферу, общаясь с гостями. Туристы погружаются в этот мир, полный ярких эмоций.

К утру улица затихает, туристы расходятся, уборщики наводят порядок. Но уже вечером всё повторится — Бангла-роуд оживёт вновь, готовая к новой ночи веселья.