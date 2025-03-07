Стоит ли ожидать прямых рейсов из Москвы в Мьянму

Несмотря на выдачу Росавиацией необходимых разрешений на полеты из Москвы в Мьянму, специалисты, опрошенные редакцией TourDom.ru, не видят перспектив для организации рейсов российскими авиакомпаниями.

© unsplash

За границу сейчас выезжают обеспеченные люди, которые предпочитают отдыхать в хороших отелях. В Мьянме гостиничная база оставляет желать лучшего, к тому же в стране идет гражданская война. А значит, туры по направлению не будут пользоваться массовым спросом.

«Мы посылали коммерческого директора в пробную поездку и решили, что не будем ставить рейсы, – рассказал один из туроператоров. – В самой Мьянме все интересно и недорого. Но наземный трансфер от аэропорта до побережья сложный. Пляжи и достопримечательности находятся далеко друг от друга, как добираться – непонятно. Кроме того, себестоимость билетов из Москвы получается высокой».

По мнению эксперта, Мьянма более интересна для короткого посещения на пути в страны Юго-Восточной Азии – Вьетнам или Таиланд. Если тарифы на перелет из Москвы в Мьянму будут низкими, такие комбинации могут привлечь россиян.

Теоретически рейсы в Мьянму мог бы возобновить «Аэрофлот» – до 1993 года нацперевозчик выполнял полеты в Янгон. Однако, как рассказал нашей редакции источник, близкий к авиакомпании, пока таких планов нет.

Ранее МИД Мьянмы заявил, что из Москвы в аэропорт Мандалай в 2025 году собирается ставить рейсы не только авиакомпания Myanmar Airways (не имеет дальнемагистральных самолетов. – Ред.), но и российские перевозчики.