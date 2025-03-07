Пассажирам Transavia придется доплачивать за билеты

Туристам, путешествующим по Европе на лоукостере Transavia и имеющим на руках билеты, начали приходить письма счастья от агрегаторов. В них сказано, что в связи с принятыми правительством Франции поправками в закон о финансах с начала марта вырастет ставка так называемого налога солидарности на авиабилеты. В этой связи больше придется заплатить не только за новые билеты с вылетом из французских аэропортов, но и доплатить за уже приобретенные – с отправлением после 1 марта.

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«Мы получили уведомление от Transavia France о том, что с 3 марта 2025 года будет взиматься полная сумма налога на солидарность за все поездки, включая бронирования, сделанные до этой даты», – говорится в сообщении агрегатора.

Сумма налога вырастет в 2–5 раз. Для рейсов по Франции и Европе в экономклассе дополнительный платеж составит 7,40 евро за рейс для одного пассажира, ранее он был 2,63 евро, в бизнес-классе – 30 евро вместо 20,27. Для международных рейсов на средние дистанции (до 5500 км) сбор в экономклассе повысился с 7,51 до 15 евро, в бизнес- и премиум-классе – с 63,07 до 80 евро. Наиболее существенный рост – в 5 с лишним раз – на дальнемагистральные полеты. Если раньше налог для рейса в экономклассе составлял 7,51 евро, то теперь – 40.

Некоторые российские туристы возмущены внезапностью нового сбора и связывают его введение с увеличением военных расходов, о чем объявило руководство Франции. Однако инициатива повышения налога еще прошлогодняя, и новая норма должна была заработать 1 января. Но решение отложили из-за политического кризиса, в частности недовольства транспортных профсоюзов. При этом поступления от налога солидарности идут не на военные нужды, а преимущественно на экологические и социальные программы.

Вступление в силу новой нормы вызвало практическое неудобство. Как рассказывают на профильных форумах пассажиры, им пришло письмо о повышении налога и с указанием на необходимость доплатить, однако не было объяснено, как это сделать. В разделе управления бронированием на сайте авиакомпании соответствующая опция отсутствовала. Лишь после дополнительного обращения перевозчик пообещал выслать ссылку на оплату. При этом, как пояснили в Transavia, для всех бронирований, сделанных с 19 февраля 2025 года, «новая сумма налога напрямую включена в цену, указанную на сайте».

В феврале мы написали, что лоукостер Ryanair несколько раз не допустил россиян, имеющих вид на жительство в странах Шенгенской зоны и вылетавших из европейских аэропортов, в Эстонию. При этом в пограничной службе Прибалтийской страны заявили, что действия перевозчика противоречат законодательству Эстонии.