Система звезд в гостиничном бизнесе – это универсальный способ оценки уровня сервиса, удобств и комфорта, который предлагает отель.

Основные критерии включают площадь номеров, уровень сервиса, качество мебели, дополнительные удобства (бассейны, рестораны, спортзалы) и даже скорость Wi-Fi. Например, пятизвездочный отель должен предлагать круглосуточный рум-сервис, ежедневную уборку, просторные номера и широкий спектр услуг.

Почему виза называется шенгенской

Однако высокая звездность не всегда гарантирует лучший отдых – важны также отзывы гостей и соответствие ожиданиям. Поэтому при выборе отеля стоит ориентироваться не только на официальную категорию, но и на личные предпочтения.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @travel_light25.