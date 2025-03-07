Как россиянам попасть в Мексику в 2025 году

Как туристы из России добираются в Мексику в 2025 году? С этим вопросом в редакцию TourDom.ru обратились читатели. У многих на слуху отказы авиакомпаний в перелетах без объяснений причин. Россияне также неоднократно отмечали сверхпристальное внимание на погранконтроле в Канкуне и Мехико. Мы выяснили, какие у наших соотечественников есть возможности попасть в страну.

В Мексику – без визы

Для поездки в Мексику туристам из России достаточно получить бесплатное электронное разрешение, заполнив анкету с персональными данными. По нему возможен однократный въезд на территорию страны воздушным путем на срок до 180 дней. Документ действителен в течение 30 дней с даты оформления. Для пересечения границы по суше оформляют визу.

Для всех несовершеннолетних требования аналогичны. При путешествии с одним из родителей необходимо иметь нотариальное разрешение с апостилем, переведенное на испанский язык. Посольство РФ в Мексике напомнило, что загранпаспорт туриста должен быть действительным не менее 6 месяцев со дня прибытия.

На погранконтроле традиционно могут потребовать предъявить авиабилеты на выезд, оплаченные брони отелей или туристический ваучер, показать наличие достаточных финансовых средств, например выписку с банковского счета и наличные. Все проездные документы и справки надо иметь в распечатанном виде. В дипведомстве также рекомендовали подготовить и другие сопроводительные документы, чтобы подтвердить миграционной службе свой статус и стремление возвратиться на родину.

За пребывание в стране взимают местные налоги, среди которых экологический сбор в отелях, размер которого зависит от региона, а еще есть плата для всех посетивших Канкун и Ривьеру Майя.

Как долететь из Москвы

Прямого авиасообщения между Мексикой и Россией нет. Туристы добираются в Латинскую Америку на стыковочных рейсах. Один из маршрутов лежит через Кубу. Беспосадочный 12-часовой рейс «Аэрофлота» Москва – Гавана стоит, в частности, от 90 тыс. руб. с багажом и вылетом 6 апреля и возвращением 21-го числа. С острова в Карибском море около полутора часов лета до курортного Канкуна: стоимость кресла туда-обратно – от 29 тыс. руб. с перевозчиками Euroairlines S.L. или Viva Aerobus.

Альтернативный авиамаршрут – через Китай. Авиакомпания Hainan Airlines летит по маршруту Шереметьево – Пекин-Шоуду – Тихуана. При бронировании на апрель билеты стоили от 174 тыс. руб. с чемоданом за round trip.

Есть маршрут через Стамбул, но он достаточно рисковый. В последнее время авиаперевозчик Turkish Airlines усложнил перелеты из России в Мексику с пересадкой в Турции. Была масса случаев с отказом в посадке россиянам. Билетный агрегатор предлагает маршрут Москва – Стамбул – Канкун (с технической посадкой в Мехико) с двумя отдельными билетами. Его особенность – повторная регистрация, причем при опоздании первого рейса или отказе в посадке на второй – все дополнительные расходы несет турист, а не авиакомпания. Долететь с этим перевозчиком до Мексики туда 1 апреля, а обратно 15-го числа – от 154 тыс. руб. с багажом. На 8–12 тыс. будет дешевле, если из столицы до Стамбула добраться на рейсах «Аэрофлота» или «Уральских авиалиний».

На свой страх и риск

Получение электронного разрешения на въезд, подготовка пакета документов и приобретение авиабилетов в Мексику еще не гарантируют туристам прибытие в страну. Главная причина – подозрение, что россияне затем попытаются нелегально перебраться через сухопутную границу в США.

В прошлом году более 1,8 тыс. россиян получили отказ во въезде в Мексику – большинство просто не долетели из-за политики Turkish Airlines. В частности, авиакомпания предупреждает на своем сайте, что к пассажирам могут применяться дополнительные меры контроля, аналогичные требованиям мексиканских властей. Не уточняя их характер, на практике перевозчик просто не сажает туристов на борт.

Однако после удачного прохождения этой части квеста «как попасть в Мексику» сложности возникали и на погранконтроле. В соцсетях россияне обратили внимание, что все в итоге зависит от благожелательности офицера миграционной службы. Во время короткого интервью требовалось доказать, что перед ним стоит турист, который знает свой маршрут путешествия, особенности забронированного отеля, что есть даже необязательная медстраховка. При необходимости надо было показать все это, как и проездные документы, в распечатанном виде. В Минэкономразвития РФ недопуск туристов объяснили ошибками в анкетах при оформлении электронного разрешения. Часть проблем возникала из-за языкового барьера.

Чтобы подстраховаться от потери денег из-за отказа попасть в Мексику, в паблике также посоветовали обязательно оформлять страховку от невыезда.

Ранее TourDom.ru писал, что 14 российских туроператоров подняли вопрос о дискриминации своих туристов, которых развернули на границе. Все они были с действующими мексиканскими визами, авиабилетами, оплаченными на весь период пребывания в стране отелями, трансферами и экскурсиями.