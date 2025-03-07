«Европейский флер»: названы города, которые легко заменят страны Шенгена

Поездки в Стамбул и Калининград могут стать отличной альтернативой путешествиям в страны, для которых требуется шенгенская виза, заявила NEWS.ru тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь. По ее словам, в этих городах можно ощутить атмосферу Европы.

На самом деле у нас достаточно большое количество вариантов, но если мы говорим, что нам хочется какой-то европейской атмосферы, я могу сразу назвать вам два направления. Одно — в России, одно — за границей. В России — это Калининград. Европейский флер наблюдается везде: в архитектуре, туристических инфраструктурах. Если мы говорим про заграничные направления, то сразу на ум приходит Стамбул, потому что отдых там похож на европейский, — сказала Ансталь.

Она уточнила, что Калининград граничит с европейскими странами, поэтому его атмосфера пронизана европейским духом. Турагент посоветовала также посетить город Светлогорск в Калининградской области.

Ансталь добавила, что Стамбул можно посещать в любое время года. В феврале, по ее словам, в Турции прохладно, и это отличное время для прогулок по городу, так как отсутствует риск перегрева на солнце. Тем, кто предпочитает более теплый климат, она порекомендовала ехать в Стамбул в мае или июне.

Стамбул делится на две части: на европейскую и азиатскую. Каждая часть Стамбула имеет свой уникальный колорит, и можно посмотреть на город с двух сторон и окунуться немножко, на мой взгляд, как будто бы даже не то что в две разные культуры, а именно в два разных колорита. Потому что европейская часть более застроенная магазинчиками, отельчиками, а азиатская часть раскрывает Стамбул во всем великолепии, — добавила турагент.

Ранее Ансталь рассказала, что в марте-апреле отдых с детьми в среднем обойдется в 50–60 тысяч рублей. По ее словам, за эти деньги можно съездить на несколько дней в Сочи и разместиться в неплохом отеле. Она добавила, что путешествие в Карелию или на Алтай обойдется дороже — около 80 тысяч рублей, а экскурсионные туры в разные города РФ представляют собой более бюджетный вариант.